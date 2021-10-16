Про це повідомляє американське видання The New York Times.
Поліціянт Майкл Райлі, за інформацією прокурорів, в день штурму Капітолія, 6 січня, надіслав десятки повідомлень одному з неназваних учасників протесту. Він писав про те, що підтримує політичну позицію учасників штурму, а також закликав не викладати в соцмережі фото та відео з місця подій.
Поліціянт пропрацював у правоохоронних органах 25 років. Він писав про те, що учасники штурму не повинні дискредитувати себе та залишати будь-які докази, які потім можна буде використати в суді.
Окрім цього, поліціянт в листуванні розкрив деякі деталі розслідування ФБР стосовно штурму. Суддя кваліфікував його дії як “перешкоджання слідству”.
“Вони щодня затримують десятки людей… Усім, хто був у будівлі (Капітолія) та причетний до насильницьких дій чи знищення власності, на федеральному рівні буде пред’явлено звинувачення у здійсненні важких злочинів”, – написав у одному з повідомлень Райлі.
На час проведення розслідування Райлі скерували в адміністративну відпустку.
15 жовтня відбулося судове засідання, де було ухвалено рішення залишити Райлі на свободі, але з підпискою про невиїзд та забороною носити вогнепальну зброю.
Очільник поліції Капітолія Том Мангер прокоментував ситуацію. Він назвав звинувачення Райлі “надзвичайно серйозними” та повідомив про початок проведення внутрішнього розслідування.
- Раніше повідомляли, що після нападу на Капітолій 6 січня ФБР почало ретельно стежити за членами екстремістських угруповань, таких як Oath Keepers (ультраправа антиурядова організація), Three Percenters (права воєнізована група) і Proud Boys (ультраправа американська організація виключно для чоловіків, широко характеризується як неофашистська).
- 19 січня влада США заарештувала члена Oath Keepers, 66-річного Томаса Едварда Колдуелла з округу Кларк, штат Вірджинія. Його підозрюють у створенні організованої групи для штурму Капітолія 6 січня.
- 21 січня організатора американського ультраправого угруповання Proud Boys Джозефа Біггса було заарештовано у Флориді після того, як ФБР заявило, що члени групи могли бути причетні до організації штурму Капітолія 6 січня.
- У США почали кримінальні розслідування щодо понад 170 осіб, які штурмували Капітолій 6 січня. #Букви розповідали, що відомо про нападників на Капітолій.