У США заарештували поліціянта Капітолія, який передавав інформацію одного з учасників штурму 6 січня.

Про це повідомляє американське видання The New York Times.

Поліціянт Майкл Райлі, за інформацією прокурорів, в день штурму Капітолія, 6 січня, надіслав десятки повідомлень одному з неназваних учасників протесту. Він писав про те, що підтримує політичну позицію учасників штурму, а також закликав не викладати в соцмережі фото та відео з місця подій.

Поліціянт пропрацював у правоохоронних органах 25 років. Він писав про те, що учасники штурму не повинні дискредитувати себе та залишати будь-які докази, які потім можна буде використати в суді.

Окрім цього, поліціянт в листуванні розкрив деякі деталі розслідування ФБР стосовно штурму. Суддя кваліфікував його дії як “перешкоджання слідству”.

“Вони щодня затримують десятки людей… Усім, хто був у будівлі (Капітолія) та причетний до насильницьких дій чи знищення власності, на федеральному рівні буде пред’явлено звинувачення у здійсненні важких злочинів”, – написав у одному з повідомлень Райлі.

На час проведення розслідування Райлі скерували в адміністративну відпустку.

15 жовтня відбулося судове засідання, де було ухвалено рішення залишити Райлі на свободі, але з підпискою про невиїзд та забороною носити вогнепальну зброю.

Очільник поліції Капітолія Том Мангер прокоментував ситуацію. Він назвав звинувачення Райлі “надзвичайно серйозними” та повідомив про початок проведення внутрішнього розслідування.