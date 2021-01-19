Федеральна влада заарештувала Райлі Джун Вільямс з Пенсільванії, обвинувачену в крадіжці портативного комп'ютера або жорсткого диска з офісу спікера Палати представників США Ненсі Пелосі під час штурму Капітолія прихильниками президента Дональда Трампа.

Про це повідомляє Reuters.

Вільямс, якій було пред’явлено звинувачення в незаконному проникненні до будівлі Капітолія і хуліганстві, була заарештована в понеділок.

Представники ФБР заявили на судовому засіданні, що Вільямс була помічена на відео, коли вона брала “портативний комп’ютер або жорсткий диск” з офісу Пелосі. На цю мить триває розслідування, чи намагалася вона продати пристрій російській розвідці.

У свідченнях, поданих до Окружного суду США по округу Колумбія, йдеться, що ФБР отримало наведення від особи, яка сказала, що вона є колишнім романтичним партнером Вільямс.

Інформатор повідомив, що вона “мала намір скерувати комп’ютерний пристрій другу з Росії, який потім планував продати пристрій службі зовнішньої розвідки РФ”.

Передача комп’ютерного пристрою до Росії не відбулася з невідомих причин, і Вільямс все ще має комп’ютерний пристрій або знищила його.

Нагадаємо, жертвами подій 6 січня стали 5 осіб. Про смерть 4 осіб стало відомо того ж дня. Однією з жертв стала прихильниця Трампа та QAnon Ешлі Беббіт. 8 січня помер офіцер поліції Браян Сікнік, який отримав травми під час штурму Капітолія. #Букви розповідали, що відомо про офіцера, який загинув.