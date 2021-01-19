Про це повідомляє Reuters.
Вільямс, якій було пред’явлено звинувачення в незаконному проникненні до будівлі Капітолія і хуліганстві, була заарештована в понеділок.
Представники ФБР заявили на судовому засіданні, що Вільямс була помічена на відео, коли вона брала “портативний комп’ютер або жорсткий диск” з офісу Пелосі. На цю мить триває розслідування, чи намагалася вона продати пристрій російській розвідці.
У свідченнях, поданих до Окружного суду США по округу Колумбія, йдеться, що ФБР отримало наведення від особи, яка сказала, що вона є колишнім романтичним партнером Вільямс.
Інформатор повідомив, що вона “мала намір скерувати комп’ютерний пристрій другу з Росії, який потім планував продати пристрій службі зовнішньої розвідки РФ”.
Передача комп’ютерного пристрою до Росії не відбулася з невідомих причин, і Вільямс все ще має комп’ютерний пристрій або знищила його.
Нагадаємо, жертвами подій 6 січня стали 5 осіб. Про смерть 4 осіб стало відомо того ж дня. Однією з жертв стала прихильниця Трампа та QAnon Ешлі Беббіт. 8 січня помер офіцер поліції Браян Сікнік, який отримав травми під час штурму Капітолія. #Букви розповідали, що відомо про офіцера, який загинув.
- У США розпочали кримінальні розслідування щодо понад 170 осіб, які штурмували Капітолій 6 січня. #Букви розповідали, що відомо про нападників на Капітолій.
- Також ФБР розслідує, чи надавали іноземні уряди, громадяни або організації фінансування прихильникам Дональда Трампа, які штурмували Капітолій 6 січня.