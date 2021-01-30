У США правоохоронці встановили і заарештували жінку, яка під час штурму Конгресу 6 січня погрожувала "прострелити мозок" спікеру Палати представників Ненсі Пелосі.

Про це повідомляє видання The Washington Post.

Відзначається, що федеральна влада в п’ятницю заарештувала двох жінок у штаті Пенсильванія за звинуваченням у штурмі будівлі Конгресу.

За інформацією ФБР, одна з них заявила про намір застрелити спікера Палати представників Пелосі.

Жінок звуть Дон Бенкрофт і Діана Сантос-Сміт. Правоохоронці ідентифікували їх за відеозаписами, зробленими в день штурму.

Відеозапис із погрозами на адресу Пелосі записала Бенкрофт.

“Ми увірвалися в Капітолій. Ми потрапили всередину, зробили свою справу. Ми шукали Ненсі, щоб вистрілити їй в чортів мозок, але не знайшли”, – заявила Бенкрофт в відео, яке вона, за даними ФБР, відправила своїм дітям.

Жінкам пред’явлені три звинувачення: зокрема в умисному проникненні в будівлю або на територію з обмеженим доступом без законних повноважень і створенні перешкод для державної діяльності шляхом хуліганства або порушення порядку в будівлі або на території з обмеженим доступом.

Спочатку Сантос-Сміт заперечувала, що перебувала в натовпі прибічників колишнього президента США Дональда Трампа, які штурмували Капітолій. Коли агенти ФБР показали їй відеозаписи, жінка визнала, що збрехала.

І Бенкрофт, і Сантос-Сміт повідомили владі, що знаходилися в будівлі Конгресу “не більше хвилини”. Вони заявили, що видалили відеозаписи, які зняли всередині будівлі.

Наразі звинувачення за фактом заворушень 6 січня і штурму Конгресу вже пред’явлені щонайменше 160 людям.

Для ідентифікації учасників штурму використовуються зняті ними відео і фото, а також стільникові дані.