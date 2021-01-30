Про це повідомляє видання The Washington Post.
Відзначається, що федеральна влада в п’ятницю заарештувала двох жінок у штаті Пенсильванія за звинуваченням у штурмі будівлі Конгресу.
За інформацією ФБР, одна з них заявила про намір застрелити спікера Палати представників Пелосі.
Жінок звуть Дон Бенкрофт і Діана Сантос-Сміт. Правоохоронці ідентифікували їх за відеозаписами, зробленими в день штурму.
Відеозапис із погрозами на адресу Пелосі записала Бенкрофт.
“Ми увірвалися в Капітолій. Ми потрапили всередину, зробили свою справу. Ми шукали Ненсі, щоб вистрілити їй в чортів мозок, але не знайшли”, – заявила Бенкрофт в відео, яке вона, за даними ФБР, відправила своїм дітям.
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Жінкам пред’явлені три звинувачення: зокрема в умисному проникненні в будівлю або на територію з обмеженим доступом без законних повноважень і створенні перешкод для державної діяльності шляхом хуліганства або порушення порядку в будівлі або на території з обмеженим доступом.
Спочатку Сантос-Сміт заперечувала, що перебувала в натовпі прибічників колишнього президента США Дональда Трампа, які штурмували Капітолій. Коли агенти ФБР показали їй відеозаписи, жінка визнала, що збрехала.
І Бенкрофт, і Сантос-Сміт повідомили владі, що знаходилися в будівлі Конгресу “не більше хвилини”. Вони заявили, що видалили відеозаписи, які зняли всередині будівлі.
Наразі звинувачення за фактом заворушень 6 січня і штурму Конгресу вже пред’явлені щонайменше 160 людям.
Для ідентифікації учасників штурму використовуються зняті ними відео і фото, а також стільникові дані.
- По обіді 6 січня в будівлі Капітолія у Вашингтоні розпочалося спільне засідання Палати представників та Сенату США. Конгрес мав підрахувати та затвердити голоси виборників, остаточно оголосивши про перемогу обраного президента Джо Байдена.
- Невдовзі після початку засідання Конгресу протестувальники почали штурмувати Капітолій. Спершу вони прорвалися через металеві барикади в задній частині будівлі. Поліціянтам вдалося затримати рух натовпу на сходах будівлі, однак ненадовго: протестувальники потрапили всередину.
- Засідання було зупинено, а співробітників Конгресу, законодавців та віцепрезидента Майка Пенса, який головував на ньому, терміново евакуювали або попередили про необхідність сховатися.
- Тим часом мережу заповнили фото бунтівників, які трощать майно Конгресу, роблять фото на згадку та викрадають речі.
- Під час захоплення будівлі одна з протестувальниць отримала вогнепальне поранення. Згодом вона померла в лікарні. Пізніше стало відомо, що загинули 4 особи. Крім того, від травм помер офіцер поліції Брайан Сікнік.
- ФБР розслідує, чи надавали іноземні уряди, громадяни або організації фінансування прихильникам Дональда Трампа, які штурмували Капітолій 6 січня.
- У США понад 30 тисяч зареєстрованих членів Республіканської партії змінили свої політичні уподобання після штурму Капітолія прихильниками Дональда Трампа.