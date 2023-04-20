19 квітня у США заарештували громадянина Білорусі за звинуваченням в обході санкцій проти РФ на суму у понад 150 млн євро.

Про це повідомляє пресслужба міністерства юстиції США.

Сергія Карпушкіна з Маямі, громадянина Білорусі, заарештували та звинуватили в участі у схемі з порушення санкцій США проти бізнесмена Сергія Курченка та двох пов’язаних з ним компаній шляхом придбання металургійних матеріалів на понад 150 мільйонів доларів.

Ймовірного спільника Карпушкіна, Джона К. Унсалана з Орландо, звинувачено в тій же схемі 12 квітня і заарештовано 14 квітня за пов’язаними звинуваченнями.

Особам інкримінують злочинну змову з метою обходу або порушення американських санкцій, їм загрожує до 20 років ув’язнення.

Бізнесмен з України Сергій Курченко потрапив під санкції США у 2015 році – “за роль у незаконному привласненні українських державних активів чи економічно значущих організацій”. У 2018 році під обмеження потрапили також дві пов’язані з ним компанії – за надання матеріальної підтримки так званим “ДНР/ЛНР” та незаконну торгівлю вугіллям з цих територій.

19 березня 2021 року Курченко опинився під санкціями Ради нацбезпеки та оборони України.

Раніше повідомлялось, що стадіон “Металіст” у Харкові передано у власність міста. #Букви розповідали, як Михайло Добкін та олігарх-утікач Сергій Курченко були причетні до банкрутства стадіону та ліквідації харківського футбольного клубу “Металіст”.