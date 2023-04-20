Про це повідомляє пресслужба міністерства юстиції США.
Сергія Карпушкіна з Маямі, громадянина Білорусі, заарештували та звинуватили в участі у схемі з порушення санкцій США проти бізнесмена Сергія Курченка та двох пов’язаних з ним компаній шляхом придбання металургійних матеріалів на понад 150 мільйонів доларів.
Ймовірного спільника Карпушкіна, Джона К. Унсалана з Орландо, звинувачено в тій же схемі 12 квітня і заарештовано 14 квітня за пов’язаними звинуваченнями.
Особам інкримінують злочинну змову з метою обходу або порушення американських санкцій, їм загрожує до 20 років ув’язнення.
Бізнесмен з України Сергій Курченко потрапив під санкції США у 2015 році – “за роль у незаконному привласненні українських державних активів чи економічно значущих організацій”. У 2018 році під обмеження потрапили також дві пов’язані з ним компанії – за надання матеріальної підтримки так званим “ДНР/ЛНР” та незаконну торгівлю вугіллям з цих територій.
19 березня 2021 року Курченко опинився під санкціями Ради нацбезпеки та оборони України.
Раніше повідомлялось, що стадіон “Металіст” у Харкові передано у власність міста. #Букви розповідали, як Михайло Добкін та олігарх-утікач Сергій Курченко були причетні до банкрутства стадіону та ліквідації харківського футбольного клубу “Металіст”.
- Майно ПАТ “Одеський нафтопереробний завод” і ТОВ “Енергія і газ Україна” передано в управління Агентству з розшуку та менеджменту активів за рішенням Київського райсуду Одеси.
- У Німеччині зафіксували, що сусідні з Росією країни стали закуповувати більше товарів. Ймовірно, завдяки німецькій продукції вони обходять західні санкції та перепродають її Москві.
- Туреччина закуповує у великих обсягах російське дизельне пальне, яке члени ЄС не можуть придбати через санкції проти РФ. У березні цей імпорт досяг найвищого рівня за минулі сім років.
- Міністерство фінансів США оголосило про введення обмежень проти міжнародної мережі компаній, яка сприяла закупівлям Іраном електроніки та обладнання для виробництва безпілотних літальних апаратів.