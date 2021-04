Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Всім присутнім в Капітолії наказали відійти від вікон, але залишатися в приміщенні.

Прозвучало кілька пострілів, але зловмисника відразу ж затримали. Він у свідомості. Його і поліціянтів відправили в лікарню.

“Підозрюваний перебуває під вартою. Обидва офіцери поранені. Всі троє доставлені в лікарню”, – повідомили в поліції.

Прессекретарка Білого дому Джен Псакі була проінформована про ситуацію в Капітолії США під час брифінгу для журналістів. Вона зазначила, що президент Джо Байден в безпеці, бо відправився в Кемп-Девід.

У Департаменті поліції округу Колумбія оголосили про закриття декількох вулиць навколо Капітолію США.

Please advise of the below streets closures currently in place: https://t.co/Vf5ARd02hY

— DC Police Department (@DCPoliceDept) April 2, 2021