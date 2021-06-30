У США заборонили продаж авіаквитків в Білорусь

Сполучені Штати заборонили продаж квитків на літаки в Білорусь і з неї після того, як Мінськ примусово посадив рейс авіакомпанії Ryanair і заарештував опозиційного журналіста Романа Протасевича, який знаходився на борту.

Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.

Видаючи заборону, міністерство транспорту США заявило, що Державний департамент визначив, що обмеження поїздок між Сполученими Штатами і Білоруссю відповідає інтересам зовнішньої політики Вашингтона після зміни напрямку рейсу Ryanair.

Міністерство зазначило, що розпорядження стосується й подорожей на основі так званих інтерлайн-угод, коли одна авіакомпанія продає квитки по маршруту, що включає рейси, які виконуються іншими авіакомпаніями.

Водночас наказ дозволяє “здійснювати будь-які перевезення, які вважаються відповідними національним інтересам США, в тому числі з гуманітарних міркувань або з міркувань національної безпеки”.

Директива, яка знаходиться на розгляді протягом декількох тижнів, носить в основному символічний характер, оскільки в туристичних службах США купується дуже мало квитків для поїздки в Білорусь.