У США заборонили продаж авіаквитків в Білорусь

Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.
Видаючи заборону, міністерство транспорту США заявило, що Державний департамент визначив, що обмеження поїздок між Сполученими Штатами і Білоруссю відповідає інтересам зовнішньої політики Вашингтона після зміни напрямку рейсу Ryanair.
Міністерство зазначило, що розпорядження стосується й подорожей на основі так званих інтерлайн-угод, коли одна авіакомпанія продає квитки по маршруту, що включає рейси, які виконуються іншими авіакомпаніями.
Водночас наказ дозволяє “здійснювати будь-які перевезення, які вважаються відповідними національним інтересам США, в тому числі з гуманітарних міркувань або з міркувань національної безпеки”.
Директива, яка знаходиться на розгляді протягом декількох тижнів, носить в основному символічний характер, оскільки в туристичних службах США купується дуже мало квитків для поїздки в Білорусь.
Затримання Протасевича
Як відомо, 23 травня білоруська влада підняла винищувач для того, щоб посадити в аеропорту Мінська пасажирський літак сполученням Атени-Вільнюс. Причиною нібито було повідомлення про мінування лайнера. Після приземлення білоруські силовики затримали засновника опозиційного Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича, який був на борту цього літака. Також була затримана дівчина Протасевича – Софія Сапега.
Увечері 24 травня в інтернет виклали відео, в якому опозиційний журналіст Роман Протасевич розповів на камеру про те, що дає визнавальні свідчення білоруським силовикам.
Дмитро Протасевич, батько затриманого журналіста, тоді заявив, що на відео із “зізнаннями” у його сина зламаний ніс.
Наступного дня Telegram-канал, пов’язаний з білоруською владою, поширив відео, на якому Софія Сапега, дівчина Романа Протасевича, “зізнається” у координуванні роботи ресурсу, який влада Олександра Лукашенка визнала екстремістським.
30 травня Романа Протасевича перевели до СІЗО КДБ у Мінську, де також сидить його дівчина, росіянка Софія Сапега.
Також стало відомо, що за заарештованим опозиційним журналістом в Греції стежили невідомі особи з російськими паспортами.
3 червня Роман Протасевич в “інтерв’ю” провладному ЗМІ ОНТ зробив ряд неоднозначних заяв. На відео можна помітити подряпини на його тілі.
13 червня батьки Протасевича попросили допомоги для їхнього сина у канцлерки Німеччини Ангели Меркель.
14 червня під час брифінгу стало відомо, що Протасевичу висунули звинувачення за трьома статтями.
- З 26 травня Україна припинила авіасполучення з Білоруссю. Крім того, Кабінет Міністрів України заборонив з 29 травня використання повітряного простору нашої країни повітряними суднами, зареєстрованими в Білорусі. Це стало реакцією на інцидент з примусовою посадкою літака Ryanair у Мінську й арештом Романа Протасевича.
- Міністерство закордонних справ України заявило про підготовку пакету санкцій проти білорусів, які підтримують режим невизнаного президента Олександра Лукашенка, але РНБО ще не отримала відповідні документи.