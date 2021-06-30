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У США заборонили продаж авіаквитків в Білорусь

Сполучені Штати заборонили продаж квитків на літаки в Білорусь і з неї після того, як Мінськ примусово посадив рейс авіакомпанії Ryanair і заарештував опозиційного журналіста Романа Протасевича, який знаходився на борту.

Середа, 30 червня 2021, 13:20

Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.

Видаючи заборону, міністерство транспорту США заявило, що Державний департамент визначив, що обмеження поїздок між Сполученими Штатами і Білоруссю відповідає інтересам зовнішньої політики Вашингтона після зміни напрямку рейсу Ryanair.

Міністерство зазначило, що розпорядження стосується й подорожей на основі так званих інтерлайн-угод, коли одна авіакомпанія продає квитки по маршруту, що включає рейси, які виконуються іншими авіакомпаніями.

Водночас наказ дозволяє “здійснювати будь-які перевезення, які вважаються відповідними національним інтересам США, в тому числі з гуманітарних міркувань або з міркувань національної безпеки”.

Директива, яка знаходиться на розгляді протягом декількох тижнів, носить в основному символічний характер, оскільки в туристичних службах США купується дуже мало квитків для поїздки в Білорусь.

Затримання Протасевича

Як відомо, 23 травня білоруська влада підняла винищувач для того, щоб посадити в аеропорту Мінська пасажирський літак сполученням Атени-Вільнюс. Причиною нібито було повідомлення про мінування лайнера. Після приземлення білоруські силовики затримали засновника опозиційного Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича, який був на борту цього літака. Також була затримана дівчина Протасевича – Софія Сапега.

Увечері 24 травня в інтернет виклали відео, в якому опозиційний журналіст Роман Протасевич розповів на камеру про те, що дає визнавальні свідчення білоруським силовикам.

Дмитро Протасевич, батько затриманого журналіста, тоді заявив, що на відео із “зізнаннями” у його сина зламаний ніс.

Наступного дня Telegram-канал, пов’язаний з білоруською владою, поширив відео, на якому Софія Сапега, дівчина Романа Протасевича, “зізнається” у координуванні роботи ресурсу, який влада Олександра Лукашенка визнала екстремістським.

30 травня Романа Протасевича перевели до СІЗО КДБ у Мінську, де також  сидить  його дівчина, росіянка Софія Сапега.

Також стало відомо, що за заарештованим опозиційним журналістом в Греції стежили невідомі особи з російськими паспортами.

3 червня Роман Протасевич в “інтерв’ю” провладному ЗМІ ОНТ зробив ряд неоднозначних заяв. На відео можна помітити подряпини на його тілі.

13 червня батьки Протасевича попросили допомоги для їхнього сина у канцлерки Німеччини Ангели Меркель.

14 червня під час брифінгу стало відомо, що Протасевичу висунули звинувачення за трьома статтями.

  • З 26 травня Україна припинила авіасполучення з Білоруссю. Крім того, Кабінет Міністрів України заборонив з 29 травня використання повітряного простору нашої країни повітряними суднами, зареєстрованими в Білорусі. Це стало реакцією на інцидент з примусовою посадкою літака Ryanair у Мінську й арештом Романа Протасевича. 
  • Міністерство закордонних справ України заявило про підготовку пакету санкцій проти білорусів, які підтримують режим невизнаного президента Олександра Лукашенка, але РНБО ще не отримала відповідні документи.
Теги: авіаквитки, Білорусь, Роман Протасевич, США

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