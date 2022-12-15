Сенат США одностайно підтримав рішення про заборону держслужбовцям встановлювати на робочі гаджети додаток TikTok з міркувань нацбезпеки. Відтепер пропозицію мають розглянути у Палаті представників.

Про це повідомляє Bloomberg.

Причина — додаток та компанія-розробник ByteDance Ltd належать Китаю, що дозволяє йому передавати інформацію про користувачів китайській владі.

“Цей додаток — троянський кінь для Комуністичної партії Китаю. Це значний безпековий ризик для США, тож доки він (додаток) не припинить усі зв’язки з Китаєм, його не має бути на пристроях державних посадовців”, — заявив ініціатор проєкту, сенатор-республіканць Джош Хоулі.

Втім, TikTok можна буде використовувати для робочих досліджень у сфері безпеки.

Агенція нагадала, що в листопаді ФБР повідомила представникам Комітету з внутрішньої безпеки, що Китай, ймовірно, використовує додаток та у своїх цілях, а, тому китайські компанії вимушені погоджуватись на будь-які вимоги свого уряду.

У той час, речник TikTok заявив, що замість проголосованого проєкту варто було спробувати досягти угоди щодо побоювання американців.

Bloomberg пише, що подібні домовленості з боку адміністрації президента США Джо Байдена не спрацювали.