Минулими тижнями США спостерігали за російськими військово-морськими кораблями, які готувалися до можливого випробування нової ядерної торпеди.

Про це повідомив CNN американський високопосадовець, безпосередньо знайомий із ситуацією.

Серед суден, які брали участь у підготовці, був підводний човен з крилатими ракетами “Бєлгород”, модифікований для спеціальних операцій і здатний запускати безпілотні підводні апарати, зокрема торпеду “Посейдон”.

Минулого тижня помітили, як судна залишають зону випробувань в Арктичному морі та прямують назад у порт, не провівши випробувань. У США вважають, що росіяни могли зіштовхнутися з технічними труднощами.

Представники США заявили, що РФ може спробувати випробувати торпеду ще раз, проте зауважили, що води в районі випробувань незабаром почнуть замерзати, що обмежить вікно для операцій.

Випробування торпеди, ймовірно, ще більше розпалило б напруженість у відносинах із США в той час, коли Вашингтон і його союзники ретельно стежать за будь-якими ознаками можливої підготовки РФ до застосування ядерної зброї у війні в Україні. США також приділяють особливу увагу будь-яким можливим випробуванням торпеди “Посейдон”.

Згадана торпеда — безпілотний підводний апарат з ядерним двигуном, здатна нести як звичайні, так і ядерні боєприпаси. Його ядерна рушійна система дає “Посейдону” практично необмежений радіус дії.

Вперше російський президент Путін оголосив про існування системи “Посейдон” під час свого звернення до народу у 2018 році, назвавши її “інноваційною” новою зброєю.

У листопаді 2020 року тодішній помічник держсекретаря США з питань міжнародної безпеки Крістофер Форд заявив, що “Посейдони” призначені “затопити прибережні міста США радіоактивними цунамі”.

Дослідницька служба Конгресу США (CRS) у квітні стверджувала, що ці торпеди призначені для удару у відповідь противнику після ядерного удару по РФ.

Згідно зі звітом CRS, “Бєлгород” міг би нести до восьми “Посейдонів”, хоча деякі експерти зауважили, що його корисне навантаження, швидше за все, складатиметься з шести торпед.

Раніше президент Сполучених Штатів Джо Байден відреагував на слова президента РФ Володимира Путіна про те, що РФ не буде завдавати ядерного удару по території України. Однак на думку американського президента, якби Путін не хотів ядерного удару — він би припинив обговорювати цю тему.