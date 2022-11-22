У США заявили, що високопосадовці з Росії можуть стояти за воєнними злочинами, які скоює російська армія на тимчасово окупованих територіях України.

Про це повідомило Sky News.

З такою заявою виступила посолка з особливих доручень у справах глобального кримінального правосуддя Державного департаменту США Бет Ван Шаак. Вона сказала, що є докази “системних воєнних злочинів, скоєних у кожному регіоні, де було розгорнуто російські сили”.

Бет Ван Шаак наголосила, що з’являється все більше доказів “навмисних, невибіркових і непропорційних” нападів російських військових на цивільних мешканців.

Посолка прокоментувала свідчення зі звільнених територій і детально розповіла про жорстоке поводження з цивільними особами та військовополоненими під вартою. Також вона згадала примусове вивезення громадян України до Росії, вбивства, схожі на страти, і сексуальне насильство.

Вона припустила, що російські високопосадовці можуть нести відповідальність за воєнні злочини. Зокрема через їхні масштаби, які не залишилися б без уваги.

“Коли ми бачимо такі системні дії, включаючи створення широкомасштабної мережі фільтрації, дуже важко уявити, як ці злочини можуть бути скоєні без відповідальності, що йде по всьому ланцюгу командування”, — сказала посолка.

Проте Шаак відмовилася сказати, чи може бути притягнений до відповідальності за воєнні злочини російський диктатор Володимир Путін.

За її словами, прокурори “слідкуватимуть за доказами, й куди вони приведуть”.