Джерело: брифінг Райдера
За його словами, розповідати про ситуацію у Бахмуті – яка є “дуже динамічною” – повинні самі українці.
Водночас, додав він, якщо Росія і захопила Бахмут, то це не стане для неї “стратегічним досягненням”.
Райдер також нагадав, що у битві за місто РФ зазнала чималих втрат серед бійців, серед яких загиблі, і поранені.
“Між іншим, за нашими оцінками, українська оборона у районі Бахмута залишається дуже сильною”, – додав речник Пентагону.
Битва за Бахмут триває вже майже рік – від липня 2022 року. В останні пів року там велись інтенсивні бої і за даними США, РФ втратила понад 100 000 осіб вбитими та пораненими.
Нещодавно очільник ПВК “Вагнер”, найманці якого воюють у міті заявив, що вони начебто повністю захопили Бахмут, хоча у президента України Володимира Зеленського це заперечили.
Водночас за даними українських офіційних осіб, Україна успішно веде бої на фангах міста.
- Аналітики Інституту вивчення війни зауважили, що вперше з грудня 2022 року у вечірньому зведенні не згадувалось про бої у місті Бахмут на Донеччині.