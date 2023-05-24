Речник міністерства оборони США генерал Пет Райдер заявив, що захоплення Бахмута на Донеччині не стане для Росії стратегічним досягненням і нагадав про великі втрати росіян у битві за місто.

Джерело: брифінг Райдера

За його словами, розповідати про ситуацію у Бахмуті – яка є “дуже динамічною” – повинні самі українці.

Водночас, додав він, якщо Росія і захопила Бахмут, то це не стане для неї “стратегічним досягненням”.

Райдер також нагадав, що у битві за місто РФ зазнала чималих втрат серед бійців, серед яких загиблі, і поранені.

“Між іншим, за нашими оцінками, українська оборона у районі Бахмута залишається дуже сильною”, – додав речник Пентагону.

Битва за Бахмут триває вже майже рік – від липня 2022 року. В останні пів року там велись інтенсивні бої і за даними США, РФ втратила понад 100 000 осіб вбитими та пораненими.

Нещодавно очільник ПВК “Вагнер”, найманці якого воюють у міті заявив, що вони начебто повністю захопили Бахмут, хоча у президента України Володимира Зеленського це заперечили.

Водночас за даними українських офіційних осіб, Україна успішно веде бої на фангах міста.