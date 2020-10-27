Про це заявили в Раді безпеки США.
“Ми віддаємо належне афганським силам за їх успішну операцію проти високопоставленого лідера “Аль-Каїди” Абу Мухсіна аль-Масрі. Його знищення є втішною новиною в боротьбі з “Аль-Каїдою” і позбавленням її безпечного притулку в Афганістані”, – повідомили в Вашингтоні.
В Афганістані підтвердили факт ліквідації аль-Масрі 24 жовтня. Його вбили під час спецоперації в Газні.
До слова, аль-Масрі був другим керівником “Аль-Каїди” і “верховним лідером” угрупування на Індійському субконтиненті. У грудні позаминулого року ФБР додала його в список найбільш розшукуваних терористів.
- Армія Сполучених Штатів Америки завдала авіаудару у провінції Ідліб на північному заході Сирії. Внаслідок цього було вбито кількох ватажків терористичної організації “Аль-Каїда”.