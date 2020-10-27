У Білому домі підтвердили інформацію про те, що в Афганістані ліквідували ватажка терористичної організації "Аль-Каїда" Абу Мусхіна аль-Масрі.

Про це заявили в Раді безпеки США.

“Ми віддаємо належне афганським силам за їх успішну операцію проти високопоставленого лідера “Аль-Каїди” Абу Мухсіна аль-Масрі. Його знищення є втішною новиною в боротьбі з “Аль-Каїдою” і позбавленням її безпечного притулку в Афганістані”, – повідомили в Вашингтоні.

В Афганістані підтвердили факт ліквідації аль-Масрі 24 жовтня. Його вбили під час спецоперації в Газні.

До слова, аль-Масрі був другим керівником “Аль-Каїди” і “верховним лідером” угрупування на Індійському субконтиненті. У грудні позаминулого року ФБР додала його в список найбільш розшукуваних терористів.