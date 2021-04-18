У США заявили про небезпеку польотів над Україною

Авіаційна влада США рекомендувала своїм авіакомпаніям обережно здійснювати рейси над територіями України та Росії через нарощування останньою присутності своїх військ біля українських кордонів.

Про це повідомляє Державна авіаційна служба України.

Федеральна авіаційна адміністрація Департаменту транспорту США (FAA) опублікувала повідомлення для авіаперсоналу, у якому рекомендувала компаніям бути особливо обережними під час польотів над Москвою та Ростовом-на-Дону, а також Дніпром, Києвом та Сімферополем.

Так, Державіаслужба запропонувала FAA обмінюватися інформацією та координувати дії з реагування на загрози від зони конфлікту на сході України.

“Українська сторона також готова надавати повну інформацію стосовно стану аеронавігаційного обслуговування та безпеки польотів в Україні задля скоординованих дій у майбутньому”, — додали там.

У Державіаслужбі нагадали, що у повітряному просторі під відповідальністю України є певні обмеження, що діють з 2014 року та мають забезпечити безпеку польотів цивільних літаків. Вони пов’язані з російською агресією проти України на Донбасі та окупацією Криму. Решта повітряного простору — безпечна й доступна для польотів.

“Державіаслужба відстежує ситуацію у повітряному просторі країни: вона є спокійною і контрольованою. Наразі небезпеки для цивільної авіації немає”, — наголосили в органі.