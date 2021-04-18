У США заявили про небезпеку польотів над Україною

Про це повідомляє Державна авіаційна служба України.
Федеральна авіаційна адміністрація Департаменту транспорту США (FAA) опублікувала повідомлення для авіаперсоналу, у якому рекомендувала компаніям бути особливо обережними під час польотів над Москвою та Ростовом-на-Дону, а також Дніпром, Києвом та Сімферополем.
Так, Державіаслужба запропонувала FAA обмінюватися інформацією та координувати дії з реагування на загрози від зони конфлікту на сході України.
“Українська сторона також готова надавати повну інформацію стосовно стану аеронавігаційного обслуговування та безпеки польотів в Україні задля скоординованих дій у майбутньому”, — додали там.
У Державіаслужбі нагадали, що у повітряному просторі під відповідальністю України є певні обмеження, що діють з 2014 року та мають забезпечити безпеку польотів цивільних літаків. Вони пов’язані з російською агресією проти України на Донбасі та окупацією Криму. Решта повітряного простору — безпечна й доступна для польотів.
“Державіаслужба відстежує ситуацію у повітряному просторі країни: вона є спокійною і контрольованою. Наразі небезпеки для цивільної авіації немає”, — наголосили в органі.
Загострення на Донбасі
Як відомо, з 00:01 27 липня 2020 року на лінії зіткнення на Донбасі повинні дотримуватися режиму повного і всеосяжного припинення вогню. Однак російські окупанти регулярно порушують ці домовленості. За останні місяці на Донбасі збільшилася кількість прицільних обстрілів з боку окупантів, і, відповідно, загиблих та поранених захисників України.
Зокрема 26 березня збройні формування Російської Федерації здійснили обстріл позицій Збройних сил України, внаслідок чого четверо воїнів загинули, двоє отримали поранення.
За словами Олексія Арестовича — речника української делегації у Тристоронній контактній групі та радника голови Офісу президента Андрія Єрмака — після цих подій президент України Володимир Зеленський намагався зв’язатися з президентом РФ Володимиром Путіним.
8 квітня Зеленський заявив, що від початку року загинули 26 українських захисників.
Раніше президент визнав, що після введення санкцій проти Віктора Медведчука і телеканалів, які з ним пов’язують, спостерігається загострення на Донбасі.
- За добу, 17 квітня, російсько-окупаційні війська 17 разів порушили режим припинення вогню, поранено одного військового ЗСУ.