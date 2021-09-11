Старший радник Державного департаменту США з питань економічної безпеки Амос Хохштейн заявив, що США готові зреагувати на будь-які порушення Росії в аспекті функціонування газопроводу "Північний потік - 2" відповідно до узгоджених рекомендацій. За порушення передбачено "різні сценарії санкцій".

Про це повідомляє Reuters.

За словами Хохштейна, він як представник США “надав Україні та Польщі запевнення щодо пом’якшення будь-якої загрози з боку російського газопроводу “Північний потік -2″, але наразі цей проєкт є реальністю”.

Він пояснив, що до 2024 року існує “дихальна зона”. Це передбачає, що Україна гарантовано залишатиметься країною для транзиту газу. При цьому, він закликав Київ шукати альтернативні джерела енергії, аби економіка країни не була залежною від транзиту.

“Слухайте, я думаю, що ми повинні забути розмови про те, що ми всі хотіли б, щоб проєкт не був завершений, до реальності, коли він завершений… Я на 100% впевнений, що ми зробимо все, що зможемо, і що німці зобов’язані зробити все можливе, щоб цей транзит (територією України) тривав”, – сказав чиновник.

У відповідь голова Офісу президента України Андрій Єрмак зазначив:

“Ми все ще чекаємо часу, коли ці конкретні кроки буде опубліковано на папері”.

10 вересня у російському “Газпромі” повідомили, що будівництво російського газопроводу “Північний потік – 2” повністю завершено.

На початковій стадії будівництва планувалося, що газопровід побудуть не пізніше кінця 2019 року. Однак перша проблема в процесі будівництва була пов’язана з Данією. Влада країни не дала дозволу на прокладку трубопроводу через свою економічну зону.

Коли трубопровід був готовий на 93,5%, до гри долучилися США. Країна ввела санкції проти російських компаній, які займалися будівництвом. Європейські учасники одразу відмовились допомагати Росії в будівництві.

Відновити будівництво вдалося лише наприкінці січня 2021 року, по суті, після інавгурації Джо Байдена президентом США.

Через “Північний потік – 2” щороку можна буде транспортувати 55 мільярдів кубічних метрів газу.

“Північний потік – 2”: ризики для України

У 2017 році експосол США в Україні Марі Йованович заявляла про те, що проєкт “Північний потік – 2” може спричинити економічний колапс в Україні. За даними Держдепу США, Україна може втрачати по 3% ВВП на рік. Це пов’язано з тих, що не буде транзитних платежів та “віртуального реверсу”.

Експрем’єр-міністр України Арсеній Яценюк оцінював втрати України приблизно у 2 мільярди доларів на рік. Це, приблизно, сума доходів від транзиту газу.

Україну підтримує невелика кількість країн. Зокрема, це країни, через території яких також транспортується газ і вони втратять фінансові потоки. Зокрема, це Польща, Румунія, Угорщина, Естонія, Латвія, Литва, США.

Словаччина вважає російський газопровід “Північний потік-2” економічно непотрібним і політично шкідливим проєктом.

У листопаді 2019 року тодішній віцепрем’єр-міністр України Дмитро Кулеба сказав, що будівництво “Північного потоку-2” – це лише питання часу. Шансу зірвати цей процес не було.

“Німеччина прийняла рішення будувати. Росіяни прийняли рішення будувати. Вони домовилися про те, що вони побудують. Тому питань було два: як швидко вони його побудують, і якими нормами буде регулюватися то, що вони побудують”, – заявив Кулеба.

Водночас директор “Нафтогазу” Юрій Вітренко казав, що Німеччина сприяє економічному придушенню України, погоджуючись на будівництво і запуск “Північного потоку-2”.