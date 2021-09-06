Про це повідомляє американський телеканал CNN.
Фаучі пояснив, що найкращий метод захисту дітей проти коронавірусу – оточити їх дорослими, щепленими проти COVID-19.
“Аби захистити дітей, які через свій вік поки що не можуть отримати щеплення проти коронавірусу, потрібно оточити їх друзями, родиною, шкільними вчителями, персоналом шкіл, які вже вакциновані”, – пояснив Фаучі.
Останні дослідження Центру з контролю та профілактики захворювань (CDC) свідчать про те, що останнім часом почастішали випадки зараження коронавірусом серед малолітніх дітей. Особливо гостра проблема в штатах з низьким рівнем вакцинації.
Наразі в США 41% дітей віком від 12 до 15 років – вакциновані проти коронавірусу. Серед підлітків віком від 16 до 17 років – таких майже 50%.
Читайте також:
Вчителів Чикаго та Лос-Анджелеса зобов’язали до 15 жовтня зробити щеплення проти коронавірусу.
У штаті Нью-Йорк також планують запровадити обов’язкову вакцинацію для працівників шкіл.
Рішення про обов’язкове щеплення педагогів та працівників шкіл підтримали лідери обох національних профспілок вчителів, Національної асоціації освіти та Американської федерації вчителів. Всі деталі потрібно узгоджувати на місцевому рівні.
Опитування Education Week засвідчило, що 90% педагогів країни вже пройшли повну вакцинацію.
- Наприкінці липня президент США Джо Байден оголосив, що всі федеральні службовці в Сполучених Штатах Америки мають пройти вакцинацію проти коронавірусу, або постійно тестуватися, носити захисні маски й дотримуватися соціального дистанціювання.
- Адміністрація Байдена розробляє план, який передбачає обов’язкову вакцинацію майже всіх іноземних гостей, які в’їжджають до США.
- На початку серпня в американському Центрі з контролю та профілактики захворювань (CDC) повідомили, що випадки зараження коронавірусом штаму Delta складають 97%.
- У Нью-Йорку у вересні почнуть вимагати доказів вакцинації від громадян, які захочуть відвідати заклад громадського харчування, спортивну залу тощо.