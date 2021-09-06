Головний інфекціоніст США доктор Ентоні Фаучі закликав населення, яке може зробити щеплення проти коронавірусу, не затягувати й вакцинуватися, аби захистити дітей, для яких вакцину поки що не затверджено.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Фаучі пояснив, що найкращий метод захисту дітей проти коронавірусу – оточити їх дорослими, щепленими проти COVID-19.

“Аби захистити дітей, які через свій вік поки що не можуть отримати щеплення проти коронавірусу, потрібно оточити їх друзями, родиною, шкільними вчителями, персоналом шкіл, які вже вакциновані”, – пояснив Фаучі.

Останні дослідження Центру з контролю та профілактики захворювань (CDC) свідчать про те, що останнім часом почастішали випадки зараження коронавірусом серед малолітніх дітей. Особливо гостра проблема в штатах з низьким рівнем вакцинації.

Наразі в США 41% дітей віком від 12 до 15 років – вакциновані проти коронавірусу. Серед підлітків віком від 16 до 17 років – таких майже 50%.

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Вчителів Чикаго та Лос-Анджелеса зобов’язали до 15 жовтня зробити щеплення проти коронавірусу.

У штаті Нью-Йорк також планують запровадити обов’язкову вакцинацію для працівників шкіл.

Рішення про обов’язкове щеплення педагогів та працівників шкіл підтримали лідери обох національних профспілок вчителів, Національної асоціації освіти та Американської федерації вчителів. Всі деталі потрібно узгоджувати на місцевому рівні.

Опитування Education Week засвідчило, що 90% педагогів країни вже пройшли повну вакцинацію.