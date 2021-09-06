Про це він написав у Twitter.

Блінкен назвав судові вироки білоруським опозиціонерам “несправедливими”.

“Ми закликаємо негайно звільнити їх, а також інших політичних в’язнів, утримуваних режимом Лукашенка”, – написав очільник Держдепартаменту США.

The convictions and sentences of Belarusian opposition leaders Maria Kalesnikava and Maksim Znak are unjust. We call for their immediate, unconditional release and for that of all other political prisoners held by the Lukashenka regime. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) September 6, 2021

Європейський Союз засудив вироки для білоруських опозиціонерів Марії Колеснікової та Максима Знака й закликав негайно звільнити їх та інших політв’язнів.

Нагадаємо, що сьогодні мінський обласний суд засудив білоруську опозиціонерку Марію Колеснікову до 11 років ув’язнення, а опозиціонера Максима Знака — до 10 років.

Що відомо про справи проти Колеснікової та Знака?

7 вересня членкиню президії Координаційної ради білоруської опозиції Марію Колесникову в центрі Мінська викрали невідомі. Згодом у Державному прикордонному комітеті Білорусі заявили, що члени Координаційної ради Антон Родненков, Іван Кравцов та Марія Колесникова виїхали в Україну.

#Букви з’ясували, що Колесникова в пункти пропуску України не прибувала.

Потім ЗМІ повідомляли про затримання Колесникової на кордоні з Україною. Стало відомо, що Колесникова розірвала свій паспорт і відмовилася залишати країну. Довгий час не було відомо, де саме знаходиться політикиня.

9 вересня стало відомо, що Колесникова в СІЗО, їй пред’явили підозру у справі про захоплення влади.

10 вересня Колеснікова передала до Слідчого комітету Білорусі заяву на ім’я голови Слідкому, в якій виклала хронологію подій 7 і 8 вересня. Вона описала, як її викрали невідомі, як їй погрожували та намагалися силою виставити з країни. У заяві вона назвала імена правоохоронців, які причетні до цього.

Майже одночасно з Колесніковою затримали ще одного члена президії Координаційної ради, юриста Максима Знака. Зв’язок з ним просто зник, а пізніше виявилося, що опозиціонер вже у СІЗО.