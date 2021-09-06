Про це він написав у Twitter.

Блінкен назвав судові вироки білоруським опозиціонерам “несправедливими”.

“Ми закликаємо негайно звільнити їх, а також інших політичних в’язнів, утримуваних режимом Лукашенка”, – написав очільник Держдепартаменту США.

Європейський Союз засудив вироки для білоруських опозиціонерів Марії Колеснікової та Максима Знака й закликав негайно звільнити їх та інших політв’язнів.

Нагадаємо, що сьогодні мінський обласний суд засудив білоруську опозиціонерку Марію Колеснікову до 11 років ув’язнення, а опозиціонера Максима Знака — до 10 років.

Що відомо про справи проти Колеснікової та Знака?

7 вересня членкиню президії Координаційної ради білоруської опозиції Марію Колесникову в центрі Мінська викрали невідомі. Згодом у Державному прикордонному комітеті Білорусі заявили, що члени Координаційної ради Антон Родненков, Іван Кравцов та Марія Колесникова виїхали в Україну.

#Букви з’ясували, що Колесникова в пункти пропуску України не прибувала.

Потім ЗМІ повідомляли про затримання Колесникової на кордоні з Україною. Стало відомо, що Колесникова розірвала свій паспорт і відмовилася залишати країну. Довгий час не було відомо, де саме знаходиться політикиня.

9 вересня стало відомо, що Колесникова в СІЗО, їй пред’явили підозру у справі про захоплення влади.

10 вересня Колеснікова передала до Слідчого комітету Білорусі заяву на ім’я голови Слідкому, в якій виклала хронологію подій 7 і 8 вересня. Вона описала, як її викрали невідомі, як їй погрожували та намагалися силою виставити з країни. У заяві вона назвала імена правоохоронців, які причетні до цього.

Майже одночасно з Колесніковою затримали ще одного члена президії Координаційної ради, юриста Максима Знака. Зв’язок з ним просто зник, а пізніше виявилося, що опозиціонер вже у СІЗО.