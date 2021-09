Про це він написав у Twitter.

Блінкен назвав судові вироки білоруським опозиціонерам “несправедливими”.

“Ми закликаємо негайно звільнити їх, а також інших політичних в’язнів, утримуваних режимом Лукашенка”, – написав очільник Держдепартаменту США.

The convictions and sentences of Belarusian opposition leaders Maria Kalesnikava and Maksim Znak are unjust. We call for their immediate, unconditional release and for that of all other political prisoners held by the Lukashenka regime.

