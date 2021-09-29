У Центрі з контролю та профілактики захворювань у США (CDC) закликали вагітних жінок та нещодавніх породіль, вакцинуватися проти коронавірусу.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Наразі у США лише 31% жінок, які прийшли до лікаря через вагітність, щеплені проти коронавірусу.

“CDC рекомендує вакцинацію проти COVID-19 до чи під час вагітності, тому що переваги вакцинації значно перевищують відомі та потенційні ризики”, – пояснили в Центрі.

Станом на 27 вересня 2021 року серед вагітних жінок було зареєстровано понад 125 тисяч лабораторно підтверджених випадків зараження коронавірусом. Також – понад 22 тисячі госпіталізованих, з яких 161 – померла”, – сказано в повідомленні.

У серпні 22 вагітних жінки померли внаслідок зараження коронавірусом. Загалом 97% вагітних жінок, ушпиталених через зараження коронавірусом, були не вакциновані.

Також медики пояснили, що в разі, якщо вагітна жінка захворіє на коронавірус, це може спричинити передчасні пологи, а дитина може народитися настільки хворою, що доведеться помістити її до реанімації. Також були випадки, коли діти народжувалися мертвими.

Найбільше вакцинованих вагітних американок серед азійок (45,7%). Найменше — серед темношкірих – 15,6%.