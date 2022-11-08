Служба національних парків США попросила людей утримуватися від облизування жаб, здатних викликати галюцинації. Агенство закликало людей триматися подалі від жаб пустелі Сонора, також відомих як колорадські річкові жаби або bufo alvarius.

Про це повідомив журнал People.

Згаданий вид жаб має великий розмір, майже 7 дюймів, тобто 18 сантиметрів. Вони – найбільші з тих, котрих можна зустріти у США, і видають “слабкий, низький звук”, який триває менше секунди. Більшість життя вони проводять у сплячці під землею і ведуть нічний спосіб життя в період з травня по вересень.

Служба національних парків попросила утриматися від облизування будь-яких речей, котрі можна зустріти в парку: бананового слимака, незнайомих грибів або великих жаб із сяючими серед ночі очима тощо. Певні види жаб здатні виділяти токсини, якщо їх проковтнути або доторкнутися до них. У результаті це може призвести до захворювань.

Люди, які облизують жаб для галюцинацій, ризикують потенційно отримати отруєння через речовину, яка містить буфотенін і 5-MeO-DMT. Речовини вважаються контрольованими, за даними Управління з контролю за наркотиками США, тому деякі люди вживають їх. Фактично вони є аналогом забороненого психоактивного наркотика ДТМ.

Наприклад, Крістіна Холл з телеканалу HGTV зізнавалася, що палила отруту жаби буфо, аби позбутися тривоги. Колишній професійний боксер Майк Тайсон зізнавався, що теж робив це.

Минулого року експерт із психоделіків, доктор філософії Майк Доу заявляв, що галюциногени в отруті жаби вимикають “мережу за замовчуванням” у мозку. Це може зменшити тривожність і депресію, але люди, які мають схильність до певних захворювань, ризикують розвинути у себе психоз або біполярний розлад. Крім того, були випадки шпиталізації до “швидкої” та смерті через зловживання 5-MeO-DMT.

Gizmodo додало, що самим жабам теж не подобається, коли їх відловлюють та облизують.