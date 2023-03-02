У Сполучених Штатах закликали РФ продовжити та розширити домовленість в межах Чорноморської зернової ініціативи задля експорту українського зерна із заблокованих росіянами портів після повномасштабного вторгнення.

Про це повідомляє пресслужба Держдепартаменту США з посиланням на слова представника відомства Неда Прайса на брифінгу.

Він наголосив, що продовження “зернової угоди”, дія якої закінчується 18 березня є пріоритетом США. Про це говоритиме й держсекретар Ентоні Блінкен на саміті G20.

Ці самі прохання лунали й з боку України. Нед Прайс назвав заклик продовжити угоду “благанням решти світу”, адже домовленість відкрила шляхи постачання вкрай необхідного продовольства та зерна з українських портів.

Також, як зазначив представник Держдепу, “зернова угода” допомогла знизити ціни та “нагодувати світ”. У США вважають, що немає “жодних причин, щоби будь-яка країна робила щось інше, окрім як намагатися розширити Чорноморську зернову ініціативу”.

Прайс зауважив, що Блінкен обговорив Чорноморську зернову ініціативу з Генсеком ООН Антоніу Гутеррешем і турецькими посадовцями.

“Ми продовжуємо закликати Росію зробити те, що просто правильно: погодитися відновити й зрештою розширити Чорноморську зернову ініціативу, щоб люди в усьому світі могли продовжувати отримувати необхідну їм їжу”, — наголосив Прайс.

ДОВІДКА. 17 лютого заступник міністра інфраструктури України Юрій Васьков говорив про те, що за тиждень почнуться переговори щодо продовження зернової ініціативи, яка дозволила Україні експортувати зерно з портів, заблокованих Росією після її широкомасштабного вторгнення.