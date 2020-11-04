У США закрили останню виборчу дільницю. О 8:00 по Києву закінчилося голосування на Алясці.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Першими в США закрилися виборчі дільниці в Індіані та Кентуккі. Їх закрили о 01:00 за Києвом.

Після цього, о 02:00, закрилися дільниці в Джорджії, Вірджинії і Вермонті. У Північній Кароліні, Огайо і Західної Вірджинії дільниці закрили о 02:30.

О 08:00 закрилася остання виборча дільниця на Алясці.

161 тисяча 217 жителя Аляски проголосували на виборах достроково. Їх бюлетені оброблять після того, як будуть пораховані голоси виборців, які прийшли на дільниці безпосередньо в день голосування.

У Аляски є 3 голоси виборників (з 270). Раніше тут завжди підтримували Республіканську партію.

Одразу після закриття дільниць почали з’являтися попередні результати виборів. Згідно з ними, лідерує Трамп.

Цьогоріч на тлі пандемії коронавірусу у США фіксувалася рекордна явка виборців. Тільки у достроковому голосуванні взяли участь понад 100 млн осіб.

Трамп слідкуватиме за попередніми результатами голосування з Білого дому. З цією метою його кампанія облаштувала дві кімнати.

Напередодні президентських виборів спеціальні робітники забарикадували Білий дім.

У Вашингтоні (округ Колумбія) забивали фанерою вікна і фасади багатьох магазинів, бізнес-центрів, банків та інших установ через можливі масові заворушення після виборів.