Про це повідомляє газета The New York Times.
У вівторок, 3 листопада, в США проходять вибори президента країни. Як відомо, на цю посаду претендують кандидат від Демократичної партії США Джо Байден і кандидат від Республіканської партії Дональд Трамп.
О 1:00 за Києвом припинили голосування перші штати. Виборчі дільниці закрили Індіана та Кентуккі, які зазвичай підтримують кандидатів від Республіканської партії.
Одразу після закриття дільниць почали з’являтися попередні результати виборів. Згідно з ними, лідерує Трамп.
Тим часом у інших штатах голосування триває. До 2:00 за Києвом голосування припиниться у 22 штатах, останнім закриє виборчі дільниці штат Небраска – о 16:00 середи.
Примітно, що цьогоріч на тлі пандемії коронавірусу у США фіксувалася рекордна явка виборців. Тільки у достроковому голосування взяли участь понад 100 млн осіб.
Напередодні президентських виборів спеціальні робітники забарикадували Білий дім.
У Вашингтоні (округ Колумбія) забивали фанерою вікна і фасади багатьох магазинів, бізнес-центрів, банків та інших установ через можливі масові заворушення після виборів.
- Раніше #Букви розбиралися, як проходить голосування і коли чекати результати.
- Про перебіг подій у день фголосування читайте в матеріалі #Букв.