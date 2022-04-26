Речниця Білого дому Джен Псакі заперечила інформацію, яка напередодні з'явилась у ЗМІ. Йдеться про статтю американського видання The Wall Street Journal, де повідомили що США нібито остерігаються запроваджувати санкції проти Аліни Кабаєвої, оскільки це може розізлити президента РФ Володимира Путіна.

Про це повідомляє британська компанія суспільного телерадіомовлення BBC.

Під час брифінгу Псакі запитали, чому російську гімнастку Аліну Кабаєву, яку називають коханкою Путіна, досі не ввели до санкційного списку США.

На це речниця Білого дому зауважила, що адміністрація Байдена продовжує розглядати осіб, проти яких можуть запровадити санкції. За її словами, від санкцій США “ніхто не застрахований”.

“Ми вже запровадили санкції проти президента Путіна, його доньок та найближчих друзів. І ми продовжуємо переглядати більше”, – сказала вона.

Відомо, що останнім часом заклики щодо введення санкцій проти 38-річної Кабаєвої лунають все частіше.

Проте як напередодні зауважили у виданні The Wall Street Journal, США остерігаються санкцій щодо колишньої спортсменки, оскільки це може розізлити Путіна.

“Це буде розцінено як «настільки особистий удар для пана Путіна, що це може ще більше посилити напруженість між Росією та США”, – пише журнал.