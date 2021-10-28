Президент США Джо Байден прагне підвищити рівень соціальних послуг для населення, які можна буде отримати безплатно, а для цього потрібні додаткові кошти. Аби знайти їх - він пропонує підвищити податки для найбагатших - власників мільярдних статків.

Про це повідомляє американське видання CNBC.

Поки законодавці намагаються знайти потрібні слова, аби пояснити доцільність ініціативи Байдена, у столиці США та великих містах все більше з’являється невдоволених запропонованим підвищенням податків.

Голова фінансового комітету Сенату Рон Уайден (штат Джорджія) напередодні опублікував схему, яка отримала назву “Податок на прибуток мільярдерів”. На ній відображено, хто саме повинен платити державі більше за можливість добре заробляти. Зокрема, ініціатива оподатковує приріст капіталу від непроданих активів мільярдерів (наприклад, акцій).

Підвищення податків стосуватиметься, перш за все, найбагатших людей країни, серед яких засновник Amazon Джефф Безос і генеральний директор Tesla Ілон Маск. Останній вже встиг заявити, що категорично проти пропозиції щодо підвищення податків.

Американська фінансова система побудована таким чином, що якщо ти заробляєш мало – держава тобі допомагає, а якщо багато – платиш ти. Щороку всі американці зобов’язані передати до податкової служби свої фінансові декларації. Там треба вказати річний дохід та основні витрати. У кожному штаті є свій прожитковий мінімум. Якщо родина заробила менше цього мінімуму, держава компенсує різницю, а якщо забагато – платить додатковий податок.При цьому, якщо родина заробила багато, але витратила левову частку на операцію, приміром, для когось з членів родини – держава готова частково компенсувати витрати. Так, у родині з чотирьох осіб, де працює тільки один з батьків, щороку можна отримувати по кілька тисяч доларів компенсації. Але, якщо податкова помітить, що в цій родині другий з батьків свідомо не йде на роботу – компенсацію родина не отримає. Як правило, відшкодування система обраховує самостійно, але в деяких випадках декларації вивчає експерт.

Це зручно для тих, у кого невеликий дохід, але не подобається тим, хто добре заробляють. Чим більші у тебе статки – тим більше ти платиш державі.

Саме така позиція у Маска.

“У них закінчуються гроші інших людей, тому вони зібралися забрати наші”, – написав він у соцмережах. Маск вважає, що “за маскою податків для мільярдерів” насправді йдеться про посягання на можливості середньостатистичного інвестора.

Деякі критики ініціативи щодо підвищення податків для мільярдерів вже назвали її неконституційною та заявили, що вона порушує права конкретної групи американців, які протягом багатьох років сприяли економічному зростанню Америки.

Але законодавці впевнені, що мільярдери платять недостатньо і часто ухиляються від сплати податків різними способами.

Скільки в США мільярдерів та кого стосується підвищення податків.

Ймовірно, підвищення податків стосується приблизно 700 американців, річний дохід котрих понад 100 мільйонів доларів, а в активах понад 1 мільярд доларів протягом не менше, як трьох років. Враховуючи, що населення США – 328 мільйонів осіб, підвищення податків стосується тільки 0,001% населення.

За інформацією Федеральної резервної системи, 1% найбагатших домогосподарств у США володіють більш ніж половиною всіх акцій, що торгуються на ринку.

Один із можливих варіантів ініціативи – зробити два види податків. Перший – зобов’язані платити всі американці (в залежності від рівня заробітку), а другий – добровільний, тільки для мільярдерів.

Конституційність підвищення податків

Чинне американське законодавство передбачає, що уряд має право на оподаткування доходів американців відповідно до 16-ї поправки, але прибутком вважаються тільки доходи від реалізації чи продажу товару. Тобто не оподатковуються елементи пасивного доходу, як, наприклад, акції. Це передбачає рішення Верховного суду США від 1920 року. Тоді було вирішено, що дивіденди з акцій не оподатковуються як прибуток, поки не будуть продані або конвертовані.

Це означає, що американці, які, приміром, накопичують гроші на пенсійному рахунку, не повинні платити щороку з них податок, а зроблять це тільки тоді, коли переводитимуть в готівку.

До цього повідомлялося, що аби знайти гроші для реалізації інфраструктурного плану, адміністрації Байдена доведеться йти на непопулярний крок – підвищити податки. Підвищення відбуватиметься в кілька етапів. Один з них – програма Build Back Better. Американцям доведеться сплачувати податок на прибуток у розмірі 39,6% замість 37%. Також планується підвищити податки на приріст капіталу – тобто на дохід від продажу активів. Це стосуватиметься тих, хто заробляє понад мільйон доларів. Вони платитимуть 39,6% від доходу замість 20%. Також Байден скасовує зменшення податків для багатих спадкоємців, які продають активи.

Важливо, що американські сім’ї, сукупний дохід яких менш як 400 тисяч доларів на рік – не відчують підвищення податків.