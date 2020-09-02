Владі Вашингтону порекомендували знести, перенести або перейменувати пам'ятники, які "не відповідають цінностям округу Колумбія". Це пам'ятники Джорджу Вашингтону, Христофору Колумбу і Ендрю Джексону, а також Меморіал Джефферсона.

Такі рекомендації дала робоча група по перейменування будівель і громадських місць, а також по знесенню пам’ятників при мері Вашингтона Мюріел Баузер.

Ця робоча група була створена в липні з ініціативи мера міста. Тоді в США тривали масові протести проти проявів расизму.

Для повноцінної оцінки ситуації, представники групи видали власні рекомендації на підставі опитувань громадської думки.

Представники цієї робочої групи оцінили діяльність цих історичних особистостей за кількома критеріями: якою була їх участь в рабстві, прояви расизму, жорстоке поводження або дії, які придушували рівність для кольорових, жінок і ЛГБТ-спільнот, а також порушували закон “Про права людини в окрузі Колумбія”.

Члени робочої групи порекомендували владі міста звернутися до федерального уряду з пропозицією прибрати, перенести або “контекстуалізувати” (додати пояснення) такі відомі пам’ятники, як меморіал Вашингтона (в честь першого президента Джорджа Вашингтона), пам’ятники Христофору Колумбу, а також президентам США Ендрю Джексону, Томасу Джефферсону, Бенджаміну Франкліну.

Крім цього, робоча група рекомендувала перейменувати 21 школу, 9 будівель і 12 парків, скверів і площ, названих в честь цих державних діячів.

В адміністрації президента США Дональда Трампа вже відреагували на таку пропозицію.

Ось що зазначено в заяві прес-секретаря Білого дому.

“Серед багатьох інших смішних рекомендацій радикально-ліберальний мер Вашингтона, округ Колумбія, повторює ту ж історію лівих, яка використовувалася для підбурювання небезпечних бунтів, націлених на знищення нашої історії і нашої великої спадщини”.

Також в заяві вказали, що Вашингтон заповнений “безліччю пам’ятників, меморіалів і статуй на честь чоловіків і жінок, які збудували цю країну”.

“Президент Дональд Трамп вважає, що ці місця слід зберігати, а не зносити; поважати, а не ненавидіти, і передавати з покоління в покоління. Безвідповідальні рекомендації мера ні до чого не приведуть, поки президент Трамп знаходиться в Білому домі”.

Нагадаємо, у Міннеаполісі поліціянти затримали темношкірого чоловіка. При затриманні один із поліціянтів застосував задушливий напад, наступаючи коліном на шию чоловіка. При цьому затриманий, 46-річний Джордж Флойд, неодноразово говорив білому офіцерові, що не може дихати. Внаслідок жорстокого затримання чоловік помер. Розтин підтвердив, що причиною смерті стало задушення. 28 травня в США спалахнули масові протести проти расизму і поліційної агресії, пов’язані з вбивством темношкірого Джорджа Флойда білими поліціянтами. #Букви розповідали про це докладніше в матеріалі “Вбивство Джорджа Флойда і масові протести в США: хронологія подій”.