У штаті Вірджинія (США) з космодрому "Воллопс Айленд" вночі запустили ракету-носій Antares. Її розробляли на американських і українських космічних підприємствах протягом декількох років.

Про це повідомили в посольстві України в США.

Ракета попрямувала до МКС з 3,6 тоннами вантажу.

На запуск ракети запросили посла України в США Володимира Єльченка.

“У квітні Посольство активно допомагало американській компанії “Нортроп Грумман” організувати окремий спеціальний рейс, щоб доставити з України в США команду фахівців з українських космічних підприємств, без участі яких запустити “Антарес” за графіком було б неможливо. Адже головна конструкція першого ступеня, яка виводить ракету на орбіту, розроблена конструкторським бюро “Південне” і проводиться на “Південному машинобудівному заводі ім. Макарова” у співпраці з низкою українських компаній”, – сказано в повідомленні посольства.