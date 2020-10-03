Про це повідомили в посольстві України в США.
Ракета попрямувала до МКС з 3,6 тоннами вантажу.
На запуск ракети запросили посла України в США Володимира Єльченка.
“У квітні Посольство активно допомагало американській компанії “Нортроп Грумман” організувати окремий спеціальний рейс, щоб доставити з України в США команду фахівців з українських космічних підприємств, без участі яких запустити “Антарес” за графіком було б неможливо. Адже головна конструкція першого ступеня, яка виводить ракету на орбіту, розроблена конструкторським бюро “Південне” і проводиться на “Південному машинобудівному заводі ім. Макарова” у співпраці з низкою українських компаній”, – сказано в повідомленні посольства.
- 2 жовтня мав відбутися запуск вантажного космічного корабля Cygnus компанії Northrop Grumman (США). Його відмінили за дві хвилини до старту через технічні проблеми.