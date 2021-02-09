Про це повідомляє видання The Washington Post із посиланням на місцеву поліцію.
Вілкс і його друг хотіли зняти для YouTube-каналу жартівливе відео, прикинувшись грабіжниками.
Об’єктом розіграшу стала група молодих людей, які перебували на автомобільній стоянці, інформує видання BuzzFeed News.
Загиблий і його друг підійшли до них з ножами для обробки м’яса в руках.
Один із молодих людей, яких хотіли розіграти, – 23-річний Девід Старнс-молодший – сприйняв розіграш як реальне напад і вистрілив у Вілкса.
У результаті хлопець отримав смертельне поранення.
Коли на місце інциденту прибули поліціянти, Старнс зізнався, що стріляв у Вілкса, але запевнив, що не знав про розіграш.
Поліція вже почала розслідування. Однак звинувачення Старнсу поки не висували.
Як зазначає BuzzFeed News, пранки з пограбуваннями популярні на YouTube і набирають мільйони переглядів.
Минулого року братів Алана та Алекса Строуксів звинуватили в злочині у зв’язку з двома пранками з пограбуванням банку. Вони знімали відео для аудиторії в 6 млн фоловерів. Адвокати близнюків заявили, що ті не здійснили протиправних дій при фільмуванні відео.
- Раніше в американському місті Рочестер (штат Нью-Йорк) у ніч на 19 вересня сталася стрілянина на вечірці, в результаті якої є загиблі й поранені.