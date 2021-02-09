В американському місті Нешвілл під час знімання пранка з пограбуванням був смертельно поранений його автор – 20-річний Тімоті Вілкс.

Про це повідомляє видання The Washington Post із посиланням на місцеву поліцію.

Вілкс і його друг хотіли зняти для YouTube-каналу жартівливе відео, прикинувшись грабіжниками.

Об’єктом розіграшу стала група молодих людей, які перебували на автомобільній стоянці, інформує видання BuzzFeed News.

Загиблий і його друг підійшли до них з ножами для обробки м’яса в руках.

Один із молодих людей, яких хотіли розіграти, – 23-річний Девід Старнс-молодший – сприйняв розіграш як реальне напад і вистрілив у Вілкса.

У результаті хлопець отримав смертельне поранення.

Коли на місце інциденту прибули поліціянти, Старнс зізнався, що стріляв у Вілкса, але запевнив, що не знав про розіграш.

Поліція вже почала розслідування. Однак звинувачення Старнсу поки не висували.

Як зазначає BuzzFeed News, пранки з пограбуваннями популярні на YouTube і набирають мільйони переглядів.

Минулого року братів Алана та Алекса Строуксів звинуватили в злочині у зв’язку з двома пранками з пограбуванням банку. Вони знімали відео для аудиторії в 6 млн фоловерів. Адвокати близнюків заявили, що ті не здійснили протиправних дій при фільмуванні відео.