Про це повідомляє видання TMZ, посилаючись на джерело в правоохоронних органах.

20-річний музикант був убитий близько 4:30 ранку за місцевим часом пострілом одного з грабіжників, які увірвалися в його будинок в Голлівуді.

Репера на машині швидкої допомоги доставили в медичний центр Cedars-Sinai в Західному Голлівуді, проте врятувати його не вдалося – лікарі лише констатували смерть.

Злочинців поки не спіймані. Також невідомо чи був Pop Smoke з ними знайомий.

Башар Барака Джексон народився 20 липня 1999 року в Брукліні (штат Нью-Йорк). Він почав захоплюватися музикою в 2018 році, коли спілкувався з іншими музикантами під час їх студійних записів. Репер створював ремікси популярних пісень, перш ніж приступити до створення оригінальної музики, яка привела його до слави.

У квітні 2019 року він випустив свій дебютний сингл “Welcome to the Party”, який увійшов до альбому “Meet the Woo”. Пізніше пісня була реміксована за участю Нікі Мінаж і Скепти.