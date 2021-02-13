У США суд засудив громадянина України до більш ніж семи років тюремного ув'язнення за участь у схемі з відмивання грошей в інтернеті.

Про це повідомляє пресслужба міністерства юстиції США.

38-річний одесит Олександр Мусієнко брав участь у відмиванні грошей для східноєвропейських хакерів, які зламали й викрали кошти з банківських рахунків американських компаній.

Його партнери у схемі зламували та викрадали інформацію у постраждалих в Сполучених Штатах і використовували цю інформацію, видаючи себе за жертв.

Мусієнко брав участь у вербуванні, нагляді та керівництві мережею “грошових мулів”, тобто осіб, які могли отримувати викрадені кошти й передавати їх за кордон.

Зазначається, що з 2009 по 2012 роки він відмив понад 3 мільйонів доларів, отриманих в результаті шахрайських дій.

Кримінальну справу проти українця в США відкрили у 2016 році. У 2018 році Мусієнко заарештували в Південній Кореї й наступного року здійснили екстрадицію в США.

Крім тюремного ув’язнення, чоловік також повинен виплатити 98,7 тис. доларів відшкодування.