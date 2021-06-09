У Сполучених Штатах суд засудив до трьох років позбавлення волі колишнього фармацевта, котрий навмисне зіпсував 500 доз вакцини проти коронавірусу виробництва компанії Moderna.

Про це, зокрема, повідомляють американські телеканали CNN та NBC News.

Фармацевт із Графтона (штат Вісконсин), колишній співробітник медичного центру Aurora Medical Center Стівен Бранденбург звинувачувався в умисному псуванні 500 доз вакцини Moderna проти COVID-19 “під час надзвичайної ситуації у сфері охорони здоров’я”.

Фармацевт зізнався, що вилучив флакони з вакциною із холодильника навмисне і робив це дві ночі поспіль у грудні минулого року. Згодом чоловік повертав вакцину в холодильник.

У лікарні сповістили, що встигли зробити орієнтовно 57 щеплень, перш ніж з’ясувалося, що вакцини зберігалися при кімнатній температурі та були зіпсовані.

Вакцина від Moderna повинна зберігатися при певній температурі, щоб залишатися ефективною.

У січні цього року 46-річний Бранденбург визнав свою провину за двома пунктами звинувачення (у фальшуванні препарату та безрозсудній зневазі до ризику того, що інша людина буде піддана небезпеці смерті або тілесних ушкоджень). Йому загрожувало максимальне покарання у вигляді 10 років в’язниці за кожним пунктом обвинувачення.

Однак чоловік був засуджений до трьох років тюремного ув’язнення.

Після відбуття 36-місячного тюремного терміну на Бранденбурга очікують ще три роки нагляду. Він також повинен виплатити 83 тисячі доларів компенсації.

Колишній фармацевт вибачився перед тим, як окружний суддя США Бретт Людвіг виніс вирок. Бранденбург запевняв, що йому “відчайдушно шкода і соромно” за те, що він зробив.

“У мене не було права ухвалювати таке рішення”, – сказав він.

Раніше в поліції повідомляли, що Бранденбург був прихильником теорії змови. У кримінальному позові стверджувалося, що чоловік намагався зіпсувати вакцини, оскільки вважав, що препарат є небезпечним для людини та може змінити її ДНК.