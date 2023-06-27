Федеральний суд Нью-Йорка засудив до п`яти років позбавлення волі 24-річного британця Джозефа Джеймса О'Коннора за злам Twitter-сторінок декількох американських політиків і знаменитостей у 2020-му році.

Джерело: TechCrunch

Окрім цього, правопорушник, як зазначається, повинен сплатити $794 тисячі постраждалим від його злочинів.

У виданні пояснили, що О’Коннор є громадянином Великої Британії і був екстрадований з Іспанії на запит прокуратури США на початку цього року, відколи й перебуває під вартою. У травні чоловік визнав себе винним за чотирма пунктами обвинувачення – в комп’ютерному зламі, шахрайстві з використанням електронних засобів, кіберпереслідуванні та відмиванні грошей.

Під час слухання суддя Джед С. Ракофф заявив, що О’Коннор, ймовірно, відбуде близько половини терміну ув’язнення, провівши більше двох років у досудовому ув’язненні. Натомість прокурори вимагали для О’Коннора щонайменше сім років ув’язнення.

Своєю чергою, в суді О’Коннор назвав скоєні ним злочини “дурними і безглуздими” та вибачився перед своїми постраждалими.

Відзначається, що О’Коннор, відомий під ніком PlugWalkJoe, був учасником групи, яка у липні 2020 року зламала десятки відомих сторінок у Twitter, зокрема Apple, Binance, Білла Гейтса, Джо Байдена та Ілона Маска, для поширення криптовалютних шахрайських схем швидкого збагачення.

За словами прокурорів, зловмисник здійснював складну атаку з підміни SIM-карт з метою крадіжки великих сум криптовалюти, зламував Twitter, здійснював комп’ютерні вторгнення, щоб заволодіти сторінками у соціальних мережах і навіть переслідував двох жертв, в тому числі неповнолітню жертву.