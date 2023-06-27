Джерело: TechCrunch
Окрім цього, правопорушник, як зазначається, повинен сплатити $794 тисячі постраждалим від його злочинів.
У виданні пояснили, що О’Коннор є громадянином Великої Британії і був екстрадований з Іспанії на запит прокуратури США на початку цього року, відколи й перебуває під вартою. У травні чоловік визнав себе винним за чотирма пунктами обвинувачення – в комп’ютерному зламі, шахрайстві з використанням електронних засобів, кіберпереслідуванні та відмиванні грошей.
Під час слухання суддя Джед С. Ракофф заявив, що О’Коннор, ймовірно, відбуде близько половини терміну ув’язнення, провівши більше двох років у досудовому ув’язненні. Натомість прокурори вимагали для О’Коннора щонайменше сім років ув’язнення.
Своєю чергою, в суді О’Коннор назвав скоєні ним злочини “дурними і безглуздими” та вибачився перед своїми постраждалими.
Відзначається, що О’Коннор, відомий під ніком PlugWalkJoe, був учасником групи, яка у липні 2020 року зламала десятки відомих сторінок у Twitter, зокрема Apple, Binance, Білла Гейтса, Джо Байдена та Ілона Маска, для поширення криптовалютних шахрайських схем швидкого збагачення.
За словами прокурорів, зловмисник здійснював складну атаку з підміни SIM-карт з метою крадіжки великих сум криптовалюти, зламував Twitter, здійснював комп’ютерні вторгнення, щоб заволодіти сторінками у соціальних мережах і навіть переслідував двох жертв, в тому числі неповнолітню жертву.
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