У США протягом 2021 фінансового року на кордоні затримали понад 1,7 млн нелегальних мігрантів. Це рекордний показник з 1986 року.

Про це повідомляє американське видання The Washington Post.

Серед нелегальних мігрантів найбільше вихідців з Мексики (понад 608 тисяч). 657 тисяч осіб прийшли до США з різних країн Центральної Америки, а 367 тисяч – з країн Південної Америки.

Окрім Мексики, серед країн-рекордсменів за кількістю нелегальних мігрантів – Еквадор, Гаїті, Венесуела, Куба, Бразилія, Гондурас, Сальвадор та Гватемала.

Нелегальних мігрантів стало значно більше після закінчення строку повноважень 45-го президента США Дональда Трампа, який жорстко стримував цей процес. За дев’ять місяців президентства Джо Байдена на кордоні затримали понад 1,3 млн нелегалів. З них 61% осіб спорядили назад, до країн їх громадянства.