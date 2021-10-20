Про це повідомляє американське видання The Washington Post.
Серед нелегальних мігрантів найбільше вихідців з Мексики (понад 608 тисяч). 657 тисяч осіб прийшли до США з різних країн Центральної Америки, а 367 тисяч – з країн Південної Америки.
Окрім Мексики, серед країн-рекордсменів за кількістю нелегальних мігрантів – Еквадор, Гаїті, Венесуела, Куба, Бразилія, Гондурас, Сальвадор та Гватемала.
Нелегальних мігрантів стало значно більше після закінчення строку повноважень 45-го президента США Дональда Трампа, який жорстко стримував цей процес. За дев’ять місяців президентства Джо Байдена на кордоні затримали понад 1,3 млн нелегалів. З них 61% осіб спорядили назад, до країн їх громадянства.
- Нагадаємо, у МЗС США випустили нову інструкцію щодо депортації нелегальних мігрантів. Там зазначено, що лише відсутність документів не є причиною для депортування людини з території США.
- Також Адміністрація президента США Джо Байдена запропонувала частині нелегальних мігрантів з південних країн тимчасові робочі візи в несільськогосподарській сфері.
- Раніше Дональд Трамп вперше за 25 років не потрапив до списку 400 найбагатших американців – його статки зменшилися на 600 мільйонів доларів.