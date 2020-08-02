У США поліція затримала хакера Грема Івана Кларка за звинуваченням у зломі акаунтів знаменитостей в Twitter. Двох його спільників затримали раніше.

Про це повідомляє The New York Times.

Кларк і його спільники зламали кілька десятків сторінок в Twitter – в тому числі і сторінку засновника Microsoft Білла Гейтса, винахідника Ілона Маска, репера Каньє Уеста, засновника Amazon Джеффа Безоса, екс-президента США Барака Обами.

Зловмисники розмістили на їхніх сторінках рекламу криптовалюта. За це компаніі Twitter загрожує великий штраф.

Всього зламано близько 130 акаунтів.