Про це повідомляє The New York Times.
Кларк і його спільники зламали кілька десятків сторінок в Twitter – в тому числі і сторінку засновника Microsoft Білла Гейтса, винахідника Ілона Маска, репера Каньє Уеста, засновника Amazon Джеффа Безоса, екс-президента США Барака Обами.
Зловмисники розмістили на їхніх сторінках рекламу криптовалюта. За це компаніі Twitter загрожує великий штраф.
Всього зламано близько 130 акаунтів.
- У ніч на 16 липня сталася масштабна хакерська атака на соціальну мережу Twitter. Зламаними виявилися акаунти політиків, бізнесменів і знаменитостей. Зловмисники запропонували підписникам відомих людей переказати гроші, обіцяючи повернути подвоєну суму.
- Згодом у соціальній мережі Twitter заблокували всі акаунти, в яких протягом 30 останніх днів міняли пароль. Це наслідок інциденту зі зламом акаунтів знаменитостей.
- Федеральне бюро розслідувань США почало розслідування найбільшої хакерської атаки в Twitter.