У США збираються робити щеплення проти коронавірусу дітям віком від 5 до 11 років. Для цього рішення має схвалити американський регулятор.

Про це заявив президент США Джо Байден.

Вакцинація дітей цього віку необхідна, оскільки це школярі. У США вважають, що лише обов’язкова вакцинація дасть змогу відновити навчальний процес. Ті школярі, які відмовляться робити щеплення проти коронавірусу — зможуть навчатися лише дистанційно.

“Ми закупили стільки доз вакцин, що їх буде достатньо для всіх американських дітей віком від 5 до 11 років”, – заявив Байден.

Він додав, що Управління з контролю за якістю харчових продуктів та медикаментів (FDA) й експерти Центру з контролю та профілактики захворювань повідомлять про ухвалене рішення через кілька тижнів.

Вакцинацію дітей організують таким чином, аби це було зручно батькам.

7 жовтня Pfizer/BioNTech звернулися до Управління з контролю за продуктами й ліками США (FDA) за дозволом для екстреного використання вакцини проти COVID-19 для дітей у віці від 5 до 11 років.