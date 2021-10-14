Про це заявив президент США Джо Байден.
Вакцинація дітей цього віку необхідна, оскільки це школярі. У США вважають, що лише обов’язкова вакцинація дасть змогу відновити навчальний процес. Ті школярі, які відмовляться робити щеплення проти коронавірусу — зможуть навчатися лише дистанційно.
“Ми закупили стільки доз вакцин, що їх буде достатньо для всіх американських дітей віком від 5 до 11 років”, – заявив Байден.
Він додав, що Управління з контролю за якістю харчових продуктів та медикаментів (FDA) й експерти Центру з контролю та профілактики захворювань повідомлять про ухвалене рішення через кілька тижнів.
Вакцинацію дітей організують таким чином, аби це було зручно батькам.
7 жовтня Pfizer/BioNTech звернулися до Управління з контролю за продуктами й ліками США (FDA) за дозволом для екстреного використання вакцини проти COVID-19 для дітей у віці від 5 до 11 років.
- В травні радники з питань вакцинації Центрів контролю та профілактики захворювань США (CDC) проголосували за рекомендації щодо використання вакцини Pfizer/BioNTech проти коронавірусу для підлітків від 12 до 15 років.
- 24 червня Всесвітня організація охорони здоров’я дозволила щеплювати проти коронавірусу дітей від 12 років, але лише однією вакциною — Pfizer/BionTech.
- У вересні фармкомпанії Pfizer і BioNTech заявили, що їх вакцина проти COVID-19 викликала стійку імунну відповідь у дітей від 5 до 11 років, і вони планують якомога швидше запросити дозвіл регулятора на використання щеплень у дітей цього віку в США, Європі та інших країнах.