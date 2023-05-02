Про це сповіщає Associated Press.
За словами офіцера поліції штату Іллінойс Райана Старріка, внаслідок пилової бурі у ранкову ДТП потрапили від 40 до 60 автомобілів та декілька тягачів, два з яких зайнялися.
Як повідомив Старрік, щонайменше шестеро людей загинули в аварії та понад 30 громадян були доставлені до лікарень з різними видами травм.
Причиною ДТП став сильний вітер, внаслідок якого пил із сільськогосподарських земель здіймається вверх та призводить до нульової видимості на дорогах.
Нагадаємо, що у ніч проти 1 квітня десятки торнадо вирували на території щонайменше семи штатів Америки. Внаслідок атмосферного явища десятки тисяч людей залишилися без світла. Зафіксовано руйнування будинків, торгових центрів, а також обвал даху театру.
У національній метеорологічній службі наголосили, що торнадо рухався зі швидкістю 265 кілометрів на годину.
- 21 березня на північному сході Афганістану стався потужний землетрус. Підземні поштовхи відчулися в кількох великих містах Пакистану та навіть у столиці Індії Нью-Делі. За останніми даними, жертвами катаклізму стали щонайменше 13 осіб.
- В суботу, 18 березня, на півдні Еквадору відбувся землетрус магнітудою 6,8 бала. За даними департаменту комунікацій президента Еквадору, руйнування, що відбулися унаслідок підземних поштовхів, забрали життя щонайменше 12 осіб.