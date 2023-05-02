В американському штаті Іллінойс сильний вітер здійняв хмари пилу над фермерськими полями та спричинив десятки автомобільних аварій, внаслідок яких загинули щонайменше шестеро осіб.

Про це сповіщає Associated Press.

За словами офіцера поліції штату Іллінойс Райана Старріка, внаслідок пилової бурі у ранкову ДТП потрапили від 40 до 60 автомобілів та декілька тягачів, два з яких зайнялися.

Як повідомив Старрік, щонайменше шестеро людей загинули в аварії та понад 30 громадян були доставлені до лікарень з різними видами травм.

Причиною ДТП став сильний вітер, внаслідок якого пил із сільськогосподарських земель здіймається вверх та призводить до нульової видимості на дорогах.

Нагадаємо, що у ніч проти 1 квітня десятки торнадо вирували на території щонайменше семи штатів Америки. Внаслідок атмосферного явища десятки тисяч людей залишилися без світла. Зафіксовано руйнування будинків, торгових центрів, а також обвал даху театру.

У національній метеорологічній службі наголосили, що торнадо рухався зі швидкістю 265 кілометрів на годину.