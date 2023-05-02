Про це сповіщає Associated Press.

За словами офіцера поліції штату Іллінойс Райана Старріка, внаслідок пилової бурі у ранкову ДТП потрапили від 40 до 60 автомобілів та декілька тягачів, два з яких зайнялися.

Як повідомив Старрік, щонайменше шестеро людей загинули в аварії та понад 30 громадян були доставлені до лікарень з різними видами травм.

Причиною ДТП став сильний вітер, внаслідок якого пил із сільськогосподарських земель здіймається вверх та призводить до нульової видимості на дорогах.

Нагадаємо, що у ніч проти 1 квітня десятки торнадо вирували на території щонайменше семи штатів Америки. Внаслідок атмосферного явища десятки тисяч людей залишилися без світла. Зафіксовано руйнування будинків, торгових центрів, а також обвал даху театру.

У національній метеорологічній службі наголосили, що торнадо рухався зі швидкістю 265 кілометрів на годину.