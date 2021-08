Про це повідомив журналіст-розслідувач Майкл Саллах.

Пожежа на заводі відбулася минулого тижня. Журналіст пояснив, що в пожежній охороні штату розглядають версію щодо підпалу.

Власне Саллах, посилаючись на інсайдерів, звернув увагу на те, що на заводі не працювали пожежні гідранти, аби автоматично загасити полум’я, а також було вимкнено електроенергію, що робить неможливою версію про технічну несправність. В ніч, коли відбулася пожежа, не було блискавок.

“Ми дійсно вважаємо, що то був підпал”, – цитує журналіст представника відділу розслідувань пожеж Браяна Бонерта.

BREAKING: Ohio fire investigators suspect arson in a big blaze last week at steel factory owned by Ukraine oligarch Ihor Kolomoisky, who is under grand jury investigation for money laundering. "We do believe it was intentionally set," said Brian Bohnert of fire marshal's office. pic.twitter.com/7LptsO0sYz

— Michael Sallah (@MikeSallah7) August 16, 2021