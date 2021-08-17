В американському штаті Огайо металургійний завод українського олігарха Ігоря Коломойського. Він не працював з 2016 року. На думку американських правоохоронців, завод могли підпалити.

Про це повідомив журналіст-розслідувач Майкл Саллах.

Пожежа на заводі відбулася минулого тижня. Журналіст пояснив, що в пожежній охороні штату розглядають версію щодо підпалу.

Власне Саллах, посилаючись на інсайдерів, звернув увагу на те, що на заводі не працювали пожежні гідранти, аби автоматично загасити полум’я, а також було вимкнено електроенергію, що робить неможливою версію про технічну несправність. В ніч, коли відбулася пожежа, не було блискавок.

“Ми дійсно вважаємо, що то був підпал”, – цитує журналіст представника відділу розслідувань пожеж Браяна Бонерта.

BREAKING: Ohio fire investigators suspect arson in a big blaze last week at steel factory owned by Ukraine oligarch Ihor Kolomoisky, who is under grand jury investigation for money laundering. "We do believe it was intentionally set," said Brian Bohnert of fire marshal's office. pic.twitter.com/7LptsO0sYz — Michael Sallah (@MikeSallah7) August 16, 2021

Пожежа на заводі відбулася через два дні після того, як Генеральна прокуратура Огайо відкрила провадження щодо забруднення навколишнього середовища заводом. Йдеться про токсичні відходи, які раніше знайшли на території заводу. Ці відходи зливали в річку, яка протікає поряд.

Igor Kolomoisky is accused by US prosecutors of stealing millions from a Ukraine bank and secretly plowing the money into steel factories across America. In his wake, he left empty, broken down buildings, dangerous factory conditions and jobless workers. https://t.co/OdNjp484U7 — Michael Sallah (@MikeSallah7) August 14, 2021

Як відомо, Сполучені Штати Америки запровадили візові санкції проти українського олігарха Ігоря Коломойського та членів його родини на початку березня цього року. Санкції були запроваджені “через причетність до значної корупції”.

Окрім Коломойського, під обмежувальні заходи США також потрапили його найближчі родичі: дружина Ірина Коломойська, дочка Анжеліка Коломойська і син Ізраїль Цві Коломойський. Усім їм заборонено в’їзд до США.

У Державному департаменті США наголошували, що мають перевірені докази причетності українського олігарха до корупції.

Тоді ж речник ЄС із зовнішньополітичних питань Петер Стано заявив, що Брюссель підтримує санкції США щодо Коломойського.

Водночас Рада національної безпеки і оборони України (РНБО) поки що не запроваджувала санкцій проти Коломойського.