У Мемфісі (США) жінка відкрила вогонь по співробітниках закладу швидкого харчування "Burger King", тому що втомилася чекати свою чергу для обслуговування.

Про це повідомили в поліції Мемфіса.

Після прибуття на місце події поліціянтам повідомили, що покупниця розлютилася, бо надто довго чекала обслуговування біля вікна для автомобілів.

Жінка вийшла з машини й підійшла до вікна для обслуговування. Між нею і співробітниками закладу зав’язалася перепалка.

На кадрах з камер відеоспостереження видно, як підозрювана дістає з машини чорний пістолет, висовується у вікно і стріляє в співробітників “Burger King”. Їм вдалося втекти через задні двері будівлі, ніхто не постраждав.

За словами поліціянтів, підозрювана повернулася в машину і поїхала з місця події. Зараз правоохоронці шукають жінку і просять всіх, хто був свідком інциденту, зв’язатися з ними на умовах анонімності та за винагороду в розмірі тисячі доларів.