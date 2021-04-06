Про це повідомили в поліції Мемфіса.
Після прибуття на місце події поліціянтам повідомили, що покупниця розлютилася, бо надто довго чекала обслуговування біля вікна для автомобілів.
Жінка вийшла з машини й підійшла до вікна для обслуговування. Між нею і співробітниками закладу зав’язалася перепалка.
На кадрах з камер відеоспостереження видно, як підозрювана дістає з машини чорний пістолет, висовується у вікно і стріляє в співробітників “Burger King”. Їм вдалося втекти через задні двері будівлі, ніхто не постраждав.
За словами поліціянтів, підозрювана повернулася в машину і поїхала з місця події. Зараз правоохоронці шукають жінку і просять всіх, хто був свідком інциденту, зв’язатися з ними на умовах анонімності та за винагороду в розмірі тисячі доларів.
- Раніше повідомлялося, що в американському місті Оріндж (штат Каліфорнія) у середу, 31 березня, невідомий влаштував стрілянину в офісній будівлі. У результаті загинули щонайменше 4 людей, серед них – дитина.