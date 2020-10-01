Комісія з президентським дебатів США прийняла рішення внести деякі зміни в порядок проведення двох наступних раундів дебатів між демократом Джо Байденом і республіканцем Дональдом Трампом.

Про це повідомляє американське видання CNBC.

Правила дебатів передбачають, що модератор ставить запитання обом кандидатам, а вони протягом двох хвилин відповідають. При цьому, не дозволено перебивати або публічно ображати опонента.

Але перший раунд дебатів показав, що ці правила не завжди виконувалися, як Трампом, так і Байденом.

“Дебати минулої ночі ясно показали, що в формат дебатів слід внести додаткові елементи з метою гарантувати більш впорядковане обговорення питань. Комісія по президентських дебатах буде уважно вивчати зміни, які будуть прийняті, і незабаром оголосить про ці заходи”, – зазначили в комісії.

Серед розглянутих змін – можливість відключити мікрофон кандидату, що порушує регламент.

Нові правила і деякі зміни озвучать до початку наступного раунду дебатів, тобто до 15 жовтня.

Трамп відреагував на таку новину, порадивши комісії знайти нового ведучого і розумнішого кандидата від демократів.

Байден же сказав, що підтримає будь-які зміни.

“Я просто сподіваюся, що існує спосіб, яким комісія з дебатів може контролювати нашу здатність відповідати на питання без перебивання”, – сказав Байден.

Другі дебати призначено на 15 жовтня в Майамі. Стів Скаллі, політичний редактор C-SPAN, буде модератором.

Треті дебати заплановано на 22 жовтня в університеті Бельмона в Нешвіллі. Кореспондент NBC News Білого дому Крістен Велкер буде модератором.