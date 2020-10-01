Про це повідомляє американське видання CNBC.
Правила дебатів передбачають, що модератор ставить запитання обом кандидатам, а вони протягом двох хвилин відповідають. При цьому, не дозволено перебивати або публічно ображати опонента.
Але перший раунд дебатів показав, що ці правила не завжди виконувалися, як Трампом, так і Байденом.
“Дебати минулої ночі ясно показали, що в формат дебатів слід внести додаткові елементи з метою гарантувати більш впорядковане обговорення питань. Комісія по президентських дебатах буде уважно вивчати зміни, які будуть прийняті, і незабаром оголосить про ці заходи”, – зазначили в комісії.
Серед розглянутих змін – можливість відключити мікрофон кандидату, що порушує регламент.
Нові правила і деякі зміни озвучать до початку наступного раунду дебатів, тобто до 15 жовтня.
Трамп відреагував на таку новину, порадивши комісії знайти нового ведучого і розумнішого кандидата від демократів.
Байден же сказав, що підтримає будь-які зміни.
“Я просто сподіваюся, що існує спосіб, яким комісія з дебатів може контролювати нашу здатність відповідати на питання без перебивання”, – сказав Байден.
Другі дебати призначено на 15 жовтня в Майамі. Стів Скаллі, політичний редактор C-SPAN, буде модератором.
Треті дебати заплановано на 22 жовтня в університеті Бельмона в Нешвіллі. Кореспондент NBC News Білого дому Крістен Велкер буде модератором.
- Кандидат в президенти США від Демократичної партії Джо Байден дозволив собі деякі грубі висловлювання щодо політичного опонента Дональда Трампа під час дебатів.