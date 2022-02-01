Мозес Джей Мозлі став популярним після ролі у серіалі "Ходячі мерці", де він зіграв зомбі Майка.

Про це повідомляє онлайн-газета TMZ.

Зазначається, що актор зник ще тиждень тому, проте про його смерть ЗМІ стало відомо лише 31 січня. Тіло Мозеса Джей Мозлі знайшли у його ж автомобілі в місті Стокбрідж (штат Джорджія).

Повідомляється, що 31-річний актор помер внаслідок вогнепального поранення. Всі деталі смерті Мозеса Джей Мозлі встановлюються, проте у поліції не відкидають версію самогубства. Наразі правоохоронці розслідують, чому актор опинився у Стокбріджі.

Як розповіли рідні Мозлі, актор перестав виходити на зв’язок після 23 січня. Дзвінки в місцеві лікарні не дали жодних результатів, тому через декілька днів, 26 січня, рідні звернулись з заявою до поліції. Тільки після цього вдалось знайти авто Мозлі, де і було його тіло.

За своє життя Мозес Джей Мозлі, окрім “Ходячих мерців”, також зіграв у серіалі “Вартові” та у фільмі “Голодні ігри: у вогні”.