Про це повідомив американський телеканал CNN.
Співробітник лабораторії Merck у Філадельфії (штат Пенсильванія) знайшов 15 “сумнівних флаконів”, позначених як “натуральна віспа” та “вірус коров’ячої віспи”, коли прибирав у морозильній камері.
Після цього лабораторію довелося ненадовго закрити. Зараз вона вже відновила свою роботу.
Працівник знаходився у рукавичках і масці, коли знайшов це.
“Немає жодних ознак того, що на когось вплинув зміст цих заморожених флаконів. Їх вміст виглядає неушкодженим”, — сказав представник Центру з контролю та профілактики хвороб США (CDC).
Також у відомстві додали, що наразі CDC та правоохоронці проводять розслідування
Наразі флакони з віспою офіційно можуть зберігатися лише у двох місцях у світі – в Атланті (США) та Росії. Інші флакони мають передаватися саме туди або їх повинні знищувати.
Видання ще повідомило, що це не перший випадок таких “знахідок”. У 2014 році в лабораторії NIH у Бетесді (штат Мериленд, США) вже знаходити 6 флаконів з замороженою віспою.
- У 2018 році канадські вчені опублікували інструкцію по створенню нового вірусу віспи, що викликало занепокоєння у наукових колах.
- Також повідомлялося, що уряд США оголосив про рішення придбати додатково 1,4 млн доз пігулок, які можуть допомогти у боротьбі з пандемією коронавірусу. Йдеться про препарат “Молнупіравір”, який розробили компанії Merck та Ridgeback Biotherapeutics.
- А в Україні проведуть клінічні випробування таблеток проти COVID-19 виробництва компаній Pfizer і Merck.