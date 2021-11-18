Флакони із замороженою віспою знайшли в морозильній камері однієї з медичних лабораторій штату Пенсильванія.

Про це повідомив американський телеканал CNN.

Співробітник лабораторії Merck у Філадельфії (штат Пенсильванія) знайшов 15 “сумнівних флаконів”, позначених як “натуральна віспа” та “вірус коров’ячої віспи”, коли прибирав у морозильній камері.

Після цього лабораторію довелося ненадовго закрити. Зараз вона вже відновила свою роботу.

Працівник знаходився у рукавичках і масці, коли знайшов це.

“Немає жодних ознак того, що на когось вплинув зміст цих заморожених флаконів. Їх вміст виглядає неушкодженим”, — сказав представник Центру з контролю та профілактики хвороб США (CDC).

Також у відомстві додали, що наразі CDC та правоохоронці проводять розслідування

Наразі флакони з віспою офіційно можуть зберігатися лише у двох місцях у світі – в Атланті (США) та Росії. Інші флакони мають передаватися саме туди або їх повинні знищувати.

Видання ще повідомило, що це не перший випадок таких “знахідок”. У 2014 році в лабораторії NIH у Бетесді (штат Мериленд, США) вже знаходити 6 флаконів з замороженою віспою.