У США знайшли полігон, на якому відбувається утилізація лопатей від турбін вітрогенераторів.

Про це пише Bloomberg.

Щоб запобігти катастрофічним змінам клімату, викликаним спалюванням викопного палива, багато урядів і корпорації зобов’язалися до 2050 року використовувати тільки чисту енергію. Енергія вітру є одним з найдешевших способів досягнення цієї мети. Електрика надходить від турбін, які обертають генератори.

Вітроенергетика не містить вуглецю, і близько 85 % компонентів турбіни, включаючи сталь, мідний дріт, електроніку і зубчасті передачі, можуть бути перероблені або використані повторно. Але леза зі скловолокна важко утилізувати.

Зазначається, що лопаті вітротурбіни можуть бути довшими крила Boeing 747, тому після закінчення терміну їх служби їх не можна просто викинути.

Це призвело до термінового пошуку альтернатив. У США вони відправляються на звалище, де їх закопують в штабелях, які досягають 30 футів під землею.

Муніципальна звалище в Каспері (штат Вайомінг), є останнім притулком 870 лопатей, чиї дні підійшли до кінця. Їх фрагменти схожі на знебарвлені кістки кита, притулені одне до одного.

В Європейському Союзі, який строго регулює, що може потрапляти на звалища, деякі леза спалюються в печах, в яких утворюється цемент, або на електростанціях. Але палаюче скловолокно виділяє забруднюючі речовини.

“Лопаті вітряних турбін в кінці терміну їх експлуатації безпечні для поховання, на відміну від відходів від деяких інших джерел енергії, і становлять невелику частку від загальної кількості твердих побутових відходів в США”, – заявили в Американської асоціації вітроенергетики.

За їхніми даними, всі відходи від лопатей до 2050 року складуть приблизно 0,015 % всіх твердих побутових відходів, що надходять на звалища.