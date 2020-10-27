Про це пише NewsNation.

Департамент витратив тижні на пошук і вилов азіатських гігантських шершнів, які можуть завдавати людям болючі укуси і плювати отрутою, а також є найбільшою загрозою для медоносних бджіл, від яких залежать фермери при запиленні сільськогосподарських культур.

Гніздо, розміром з баскетбольний м’яч, знайшли в місті Блейн біля канадського кордону. У ньому знаходилося від 100 до 200 шершнів.

У суботу працівники сільськогосподарського департаменту в товстих захисних костюмах і захисних масках зібрали інвазивних комах з дупла дерева в великі каністри. Вони також планують зрубати дерево, щоб витягти з нього новонароджених шершнів і подивитися, чи покинули вулик королеви.

Влада підозрює, що в цьому районі може бути більше гнізд, і має намір продовжити пошук.