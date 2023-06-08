Джерело: Reuters.

Спікер Палати представників Кевін Маккарті повідомив, що в його найближчі плани не входить ухвалення законопроєктів, які передбачають збільшення витрат на оборону понад зафіксовану в угоді минулого тижня суму.

Зазначається, що позиція Маккарті може свідчити про складний шлях, яким президенту Джо Байдену доведеться пройти, коли він звертатиметься до законодавців про додаткові кошти для України.

У грудні 2022 року, до того, як Палата представників перейшла під контроль республіканців, було погоджено виділення українському уряду 48 мільярдів доларів.

Очікується, що цих коштів вистачить до 30 вересня – до кінця поточного фінансового року. Водночас, побутувала інформація, що у серпні або у вересні Байден планує попросити більше фінансування для підтримки України.

Угода про граничний борг, підписана Байденом 3 червня, передбачає обмеження витрат на національну безпеку у “фінансовому році”, що закінчується 30 вересня 2024 року, на рівні 886 мільярдів доларів США.

Одразу після того, як низка республіканців погрожували проголосувати проти угоди через скорочення витрат на оборону, лідери Демократичної та Республіканської партії Сенату запевнили, що обмеження не стануть перешкодою для палати на шляху до прийняття закону про додаткові витрати, які будуть спрямовані Україні та Міністерству оборони.

Натомість Маккарті, який вів переговори про угоду з Байденом, заявив, що не дозволить автоматично проголосувати в очолюваній ним палаті за додаткову допомогу.

“Неважливо, чи йдеться про Україну, чи про щось інше. Схоже на те, що дехто прагне зірвати угоду після того, як ми щойно досягли компромісу”, – наголосив він.

Водночас він додав, що продовжує підтримувати Україну та допомагає їй перемогти повномасштабне російське вторгнення, однак хотів би отримати більше даних, перш ніж рухатися далі.

“Я не даю гроші заради того, щоб дати гроші. Я хочу зрозуміти, яка мета, якого результату ви хочете досягти, а потім представте мені план, щоб оцінити, чи дійсно він може спрацювати?” — пояснив свою позицію Маккарті.

Варто зауважити, 6 червня координатор стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі повідомив, що Сполучені Штати готують Україні нові пакети допомоги у найближчі тижні.