Про це він написав у своєму Twitter-акаунті.

За словами Блінкена, у Вашингтоні “серйозно стурбовані” повідомленнями про рішення “суду ДНР” проти законних комбатів, які служать у складі Збройних сил України.

“Ми закликаємо Росію та її довірених осіб поважати міжнародне гуманітарне право, зокрема права та захист щодо військовополонених”, – написав Блінкен.

Довідка. Вирок про страту британським громадянам Шону Піннеру та Ейдену Есліну, а також марокканському громадянину Брахіму Саадуну винесено 9 червня де-факто верховним судом так званої “ДНР”. Чоловіків “засудили” в тому, що вони іноземні найманці та вчиняли “дії, спрямовані на насильницьке захоплення влади та повалення конституційного устрою ДНР”. Усі троє брали участь у бойових діях проти РФ у складі регулярних українських сил та у травні були взяті в полон російськими військами у Маріуполі.