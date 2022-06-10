Про це він написав у своєму Twitter-акаунті.
За словами Блінкена, у Вашингтоні “серйозно стурбовані” повідомленнями про рішення “суду ДНР” проти законних комбатів, які служать у складі Збройних сил України.
“Ми закликаємо Росію та її довірених осіб поважати міжнародне гуманітарне право, зокрема права та захист щодо військовополонених”, – написав Блінкен.
We are gravely concerned by reports of a sham “trial” and its judgements against lawful combatants serving in Ukraine’s Armed Forces. We call on Russia and its proxies to respect international humanitarian law, including the rights and protections afforded prisoners of war.
— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) June 9, 2022
Довідка. Вирок про страту британським громадянам Шону Піннеру та Ейдену Есліну, а також марокканському громадянину Брахіму Саадуну винесено 9 червня де-факто верховним судом так званої “ДНР”. Чоловіків “засудили” в тому, що вони іноземні найманці та вчиняли “дії, спрямовані на насильницьке захоплення влади та повалення конституційного устрою ДНР”. Усі троє брали участь у бойових діях проти РФ у складі регулярних українських сил та у травні були взяті в полон російськими військами у Маріуполі.
- Нагадаємо, британський уряд висловив глибоку стурбованість у зв’язку зі смертними вироками двом громадянам Великої Британії, які винесено в так званій “Донецькій народній республіці”.
- Також заступник директора Amnesty International у Східній Європі та Центральній Азії Денис Кривошеєв назвав кричущим порушенням міжнародного гуманітарного права за багатьма пунктами ухвалу так званого “суду” в окупованому РФ Донецьку про страту полонених іноземців – двох громадян Великої Британії та підданого Марокко.
- Окрім цього, генеральна прокурорка Ірина Венедіктова заявила, що відповідно до Женевських конвенцій, Ейден Ейслін, Шон Піннер і Брагім Саадун користуються імунітетом комбатантів і як військовополонені не можуть бути притягнуті до відповідальності за безпосередню участь у воєнних діях. Їхнє затримання має бути спрямоване лише на запобігання їх подальшій участі в бойових діях.
- Раніше #Букви публікували інтерв’ю з побратимом Ейдена Асліна – іноземного добровольця, якому так званий “суд ДНР” виніс смертний вирок.