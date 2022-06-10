Державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен прокоментував винесення смертного вироку так званим "судом ДНР" щодо трьох іноземних військових, які воювали у складі ЗСУ проти Росії.

Про це він написав у своєму Twitter-акаунті.

За словами Блінкена, у Вашингтоні “серйозно стурбовані” повідомленнями про рішення “суду ДНР” проти законних комбатів, які служать у складі Збройних сил України.

“Ми закликаємо Росію та її довірених осіб поважати міжнародне гуманітарне право, зокрема права та захист щодо військовополонених”, – написав Блінкен.

We are gravely concerned by reports of a sham “trial” and its judgements against lawful combatants serving in Ukraine’s Armed Forces. We call on Russia and its proxies to respect international humanitarian law, including the rights and protections afforded prisoners of war. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) June 9, 2022

Довідка. Вирок про страту британським громадянам Шону Піннеру та Ейдену Есліну, а також марокканському громадянину Брахіму Саадуну винесено 9 червня де-факто верховним судом так званої “ДНР”. Чоловіків “засудили” в тому, що вони іноземні найманці та вчиняли “дії, спрямовані на насильницьке захоплення влади та повалення конституційного устрою ДНР”. Усі троє брали участь у бойових діях проти РФ у складі регулярних українських сил та у травні були взяті в полон російськими військами у Маріуполі.