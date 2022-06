Про це він написав у своєму Twitter-акаунті.

За словами Блінкена, у Вашингтоні “серйозно стурбовані” повідомленнями про рішення “суду ДНР” проти законних комбатів, які служать у складі Збройних сил України.

“Ми закликаємо Росію та її довірених осіб поважати міжнародне гуманітарне право, зокрема права та захист щодо військовополонених”, – написав Блінкен.

We are gravely concerned by reports of a sham “trial” and its judgements against lawful combatants serving in Ukraine’s Armed Forces. We call on Russia and its proxies to respect international humanitarian law, including the rights and protections afforded prisoners of war.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) June 9, 2022