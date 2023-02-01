США звинуватили Росію у недотриманні зобов’язань у договорі стосовно ядерної зброї. РФ не допускає інспекції на свої території згідно з Новим договором про скорочення наступальних озброєнь (СНО), що обмежує два найбільших у світі ядерних арсенали.

Про це повідомило The Washington Post.

Держдепартамент США заявив, що РФ відмовляється сприяти інспекціям на своїй території, як того вимагає договір.

“Все, що має зробити Росія, – це дозволити інспекційну діяльність на своїй території, як вона це робила роками в межах Нового договору про СНО (стратегічні наступальні озброєння, – ред.), і зустрітися на сесії Двосторонньої консультативної комісії, – йдеться в заяві відомства. – Ніщо не заважає російським інспекторам їздити до Сполучених Штатів і проводити перевірки”.

Звинувачення з’явилися після того, як президент Росії Володимир Путін став погрожувати застосувати ядерну зброю для “захисту” території України, яку незаконно окупувала РФ.

Видання зазначило, що припинення договору означало б “майже повний крах архітектури нерозповсюдження ядерної зброї”. Сполучені Штати та Радянський Союз, а потім Росія, вибудували таку систему в 1980-х і 1990-х роках. Джо Байден, президент США, погодився продовжити договір до лютого 2026 року. Проте після російського вторгнення до України відносини між країнами погіршилися.

Росія зупинила доступ американських інспекторів до свого ядерного арсеналу у серпні 2022 року. Попри це, Кремль стверджував, що продовжує дотримуватися інших положень договору.

Нова угода про СНО регулює кількість і характер ядерної зброї, яку кожна держава може розгорнути. Договір визначає взаємні інспекції та регулярний обмін даними про боєголовки та механізми їх доставляння, а також містить угоду повідомляти одне одного про статус деяких балістичних ракет.