Відповідний щорічний звіт щодо виконання Росією зобов’язань СОТ оприлюднено пресслужбою Офісу торгового представника Сполучених Штатів.

У звіті представлено огляд відходу Росії від головних принципів СОТ:
– РФ надає преференційний режим товарам і послугам власного виробництва;
– у сфері сільського господарства РФ зберігає обмеження на імпорт та відмовляється визнавати гарантії інших країн щодо експортних потужностей;
– побоювання викликає політика імпортозаміщення в IT-сфері, зокрема держпрограма “Цифрова економіка РФ”;
– скориставшись наслідками пандемії РФ розширює держконтроль над економікою та посилює обмеження на торгівлю.

“Недотримання норм, правил і зобов’язань СОТ ставить американських працівників і підприємства в невигідне економічне становище і не дозволяє їм конкурувати на рівних ігрових умовах. USTR продовжуватиме співпрацювати з однодумцями та використовувати інструменти СОТ, щоб притягнути Росію до відповідальності за її поведінку в багатосторонній торговій системі”, – зазначила представниця американської сторони на торгових переговорах Кетрін Тай.

Довідка. Росія офіційно вступила до СОТ у серпні 2012 році, та стала 156-ю державою-учасницею організації.

 

 