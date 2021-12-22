Відповідний щорічний звіт щодо виконання Росією зобов’язань СОТ оприлюднено пресслужбою Офісу торгового представника Сполучених Штатів.
У звіті представлено огляд відходу Росії від головних принципів СОТ:
– РФ надає преференційний режим товарам і послугам власного виробництва;
– у сфері сільського господарства РФ зберігає обмеження на імпорт та відмовляється визнавати гарантії інших країн щодо експортних потужностей;
– побоювання викликає політика імпортозаміщення в IT-сфері, зокрема держпрограма “Цифрова економіка РФ”;
– скориставшись наслідками пандемії РФ розширює держконтроль над економікою та посилює обмеження на торгівлю.
“Недотримання норм, правил і зобов’язань СОТ ставить американських працівників і підприємства в невигідне економічне становище і не дозволяє їм конкурувати на рівних ігрових умовах. USTR продовжуватиме співпрацювати з однодумцями та використовувати інструменти СОТ, щоб притягнути Росію до відповідальності за її поведінку в багатосторонній торговій системі”, – зазначила представниця американської сторони на торгових переговорах Кетрін Тай.
Довідка. Росія офіційно вступила до СОТ у серпні 2012 році, та стала 156-ю державою-учасницею організації.
- Статус ринкової економіки важливий насамперед для російських експортерів, він значно ускладнює можливість введення антидемпінгових мит проти них. США надали Росії статус країни з ринковою економікою з 1 квітня 2002 року. У серпні США розпочали розслідування на предмет відповідності економіки Росії ринковому статусу. У жовтні Мінторг США визнав економіку РФ ринковою.
- Нагадаємо, у 2017 році Україна подала новий позов до Світової організації торгівлі (СОТ) у зв’язку з обмеженнями імпорту своєї продукції російською стороною.
- Раніше у СОТ створили групу експертів з транзитного позову України проти Росії. В організації зауважили, що позов України є дуже важливим, оскільки обмеження транзиту – це не лише частина торгової агресії проти України, а й маніпуляції, спрямовані на заподіяння шкоди відносинам України з третіми країнами.