Російська Федерація продовжує відступати від взятих зобов'язань під час вступу до Світової організації торгівлі (СОТ). Йдеться про принципи недискримінаційної практики, більш відкритої торгівлі, передбачуваності, прозорості та справедливої конкуренції.

Відповідний щорічний звіт щодо виконання Росією зобов’язань СОТ оприлюднено пресслужбою Офісу торгового представника Сполучених Штатів.

У звіті представлено огляд відходу Росії від головних принципів СОТ:

– РФ надає преференційний режим товарам і послугам власного виробництва;

– у сфері сільського господарства РФ зберігає обмеження на імпорт та відмовляється визнавати гарантії інших країн щодо експортних потужностей;

– побоювання викликає політика імпортозаміщення в IT-сфері, зокрема держпрограма “Цифрова економіка РФ”;

– скориставшись наслідками пандемії РФ розширює держконтроль над економікою та посилює обмеження на торгівлю.

“Недотримання норм, правил і зобов’язань СОТ ставить американських працівників і підприємства в невигідне економічне становище і не дозволяє їм конкурувати на рівних ігрових умовах. USTR продовжуватиме співпрацювати з однодумцями та використовувати інструменти СОТ, щоб притягнути Росію до відповідальності за її поведінку в багатосторонній торговій системі”, – зазначила представниця американської сторони на торгових переговорах Кетрін Тай.

Довідка. Росія офіційно вступила до СОТ у серпні 2012 році, та стала 156-ю державою-учасницею організації.