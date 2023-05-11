Україна, Туреччина, ООН та Росія на зустрічі у Стамбулі не дійшли до позитивного результату щодо продовження дії "зернового коридору" в межах "чорноморської ініціативи" та домовилися провести переговори стосовно подальшої долі угоди найближчим часом.

Про це інформує пресслужба Міністерства оборони Туреччини.

“Сторони домовилися продовжити переговори за посередництва Туреччини на технічному рівні у чотиристоронньому форматі, щоб зернова угода змогла продовжити свою ефективну діяльність у найближчий період”, – йдеться у повідомленні.

Також у відомстві наголосили, що дводенні переговори у Стамбулі були конструктивними.

Відтак, протягом двох днів були проведені корисні зустрічі з конструктивними підходами сторін. Щодо координації повернення в нашу країну наших торговельних суден, які застрягли через конфлікт в українських портах, сторони висловили позитивні підходи щодо планування та проведення евакуаційних заходів.

“При цьому вдалося досягнути консенсусу щодо того, що ця операція послужить зразком для евакуації судів, що належать іншим країнам”, – додали в Міноборони.

Варто зазначити, міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський запевнив, що в України є план “Б” на випадок остаточної зупинки роботи “зернового коридору” в межах “Чорноморської ініціативи”.

“У липні навіть за найгіршого сценарію залишки для вивезення з минулого сезону будуть невеликі. Паралельно проводиться багато роботи, є декілька сценаріїв, які будуть залучені у випадку найгірших ситуацій. Уряд не залишить ситуацію напризволяще, будемо реагувати”, – сказав міністр.

Нагадаємо, чергова сесія переговорів стосовно питання гуманітарного коридору для реалізації “зернової угоди”, яка відбулася 5 травня, зайшла в глухий кут.

Причиною відсутності рішення є нові умови щодо кораблів, яким дозволено експортувати українське зерно. Відтак, Україні, Росії, Туреччині та ООН не вдалося продовжити дію гуманітарного коридору в межах “Чорноморської зернової ініціативи”.