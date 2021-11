Про це повідомило американське агентство Associated Press.

Протестувальники зібралися у стамбульському районі Кадикей в азійській частині міста. Вони скандували гасла, які закликають уряд президента Реджепа Таїпа Ердогана піти у відставку.

Потім втрутилася поліція.

Поліціянти використовували щити, щоб розігнати натовп, відтягувала деяких протестувальників.

Police officers detain a young man during a protest against the economic crisis and high cost of living in Istanbul, on November 24, 2021. Bulent Kilic / AFP pic.twitter.com/obTtTjT8jU

— Bulent KILIC (@Kilicbil) November 24, 2021