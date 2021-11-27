Про це повідомило американське агентство Associated Press.

Протестувальники зібралися у стамбульському районі Кадикей в азійській частині міста. Вони скандували гасла, які закликають уряд президента Реджепа Таїпа Ердогана піти у відставку.

Потім втрутилася поліція.

Поліціянти використовували щити, щоб розігнати натовп, відтягувала деяких протестувальників.

Police officers detain a young man during a protest against the economic crisis and high cost of living in Istanbul, on November 24, 2021. Bulent Kilic / AFP pic.twitter.com/obTtTjT8jU — Bulent KILIC (@Kilicbil) November 24, 2021

Kadıköy'de "hükümet istifa" eylemine çok sert polis müdahalesi pic.twitter.com/RSWMsbCLdJ — Yurttaş TV (@yurttastv) November 24, 2021

За даними агентства, на місці затримали понад 30 людей.

Протест був викликаний зростанням інфляції (близько 15%), яка серйозно підірвала купівельну спроможність турків, високим рівнем безробіття та різким падінням курсу турецької ліри після серії зниження відсоткових ставок.

Подібні акції протесту відбулися в Анкарі та інших містах Туреччини.

Пізніше міжнародне агентство Reuters повідомило, що Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган наказав провести розслідування щодо можливих маніпуляцій з валютою після того, як ліра різко впала до рекордних мінімумів щодо долара цього тижня.

Він доручив Державній наглядовій раді, аудиторській агенції, яка підпорядковується президенту, виявити установи, які купували великі суми іноземної валюти, та визначити, чи мали місце якісь маніпуляції.