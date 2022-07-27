Про це повідомляє американське видання The New York Times.

Метою координаційного центру є забезпечення транспортування та розподіл зерна, що експортується з України. Рух суден відстежуватиметься, а весь процес координуватиметься ООН та іншими сторонами домовленостей.

Спільний координаційний центр, який буде контролювати постачання через Чорне море було відкрито для того, щоб мати можливість вивезти мільйони тонн українського зерна із заблокованих портів і запобігти глобальній продовольчій кризі.

У повідомленні зазначається, що постачання зерна були практично зупинені з моменту повномасштабного російського вторгнення в Україну п’ять місяців тому. Але угода, яка була підписана минулого тижня за участю Туреччини, України, Росії та ООН може відновити постачання зерна вже найближчими днями.

“Зараз триває підготовка та планування виходу перших зернових суден з українських портів”, – заявив міністр оборони Туреччини Хулусі Акар.

Україна та Росія разом постачають понад чверть світового виробництва пшениці. До того ж Україна є провідним експортером ячменю, кукурудзи та соняшнику. Але домінування Москви у Чорному морі та рішення Києва мінувати свої південні порти для того, щоб запобігти висадці морського десанту, перешкоджали постачанню з українських портів.

Навіть, коли всі ці вантажі знову почнуть рухатися, пересування буде небезпечним. Для того, щоб пройти через мінний лабіринт, вони слідуватимуть за урядовим судном за маршрутом, нанесеним на карту Військово-морськими силами України, а рятувальний катер буде пливти позаду.

Групи з Росії, України, Туреччини та ООН будуть спільно проводити інспекції, а представники всіх чотирьох сторін спостерігатимуть за рейсами з командного центру.

Міністр оборони Туреччини Хулусі Акар наголосив на тому, що координаційний центр працюватиме виключно з гуманітарними цілями. “На місцях щодо цього центру не має бути ніяких військових елементів”, — зазначив Хулусі Акар.

Нагадаємо, що 22 липня у Стамбулі за пропозицією Організації Об’єднаних Націй (ООН) та Турецької Республіки підписали Ініціативу про безпечне транспортування зерна та харчових продуктів з українських портів. Йдеться про розблокування трьох портів: “Одеса”, “Чорноморськ” та “Південний”. Саме з них почнеться експорт продовольства морськими шляхами вже у найближчі тижні.