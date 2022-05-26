У Туреччині затримали Абу Хамза аль-Курейші, якого вважають можливим лідером ІДІЛ. Його допитують розвідники та представники антитерористичного відомства.

Про це повідомив турецький новинний портал OdaTV.

Турецькі спецслужби протягом тривалого часу стежили за будинком, де перебував Абу Хамза аль-Курейші. Подробиці спецоперації не розкривають. Деталі має озвучити президент Реджеп Ердоган, котрий виступить зі зверненням до народу.

Зазначимо, що Абу Хамза аль-Курейші є офіційним представником Ісламської держави (ІДІЛ) з роботи зі ЗМІ. Уперше про нього стало відомо ЗМІ після відеозвернення про загибель минулого ватажка бойовиків Абу Бакра аль-Багдаді. Спікер закликав учасників угруповання принести присягу новому халіфу. Він пообіцяв помститися США за ліквідацію керівника терористичного осередку.

3 лютого 2022 року на північному заході Сирії було ліквідовано голову ІДІЛ Абу Ібрагім аль-Хашімі аль-Кураїші. На сайті Білого Дому з’явилося звернення від президента Джозефа Байдена, котрий повідомив, що операція відбулася за його вказівкою. Абу Ібрагім аль-Хашімі аль-Кураїші був солдатом армії колишнього іракського лідера Саддама Хусейна.

Ніхто з учасників операції не постраждав, але як писало Al Jazeera, загинуло 13 осіб, зокрема члени родини ватажка ІДІЛ. Його смерть стала черговим ударом по Ісламській державі після того, як США ліквідували попереднього лідера ІДІЛ у 2019 році.