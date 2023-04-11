Про це повідомляє пресслужба ЦНС.
“На тимчасово окупованих територіях Луганської області представники окупаційної адміністрації РФ проводять перепис наявного житлового фонду для виявлення житлових приміщень, покинутих місцевими жителями під час повномасштабного вторгнення”, — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що зокрема такі дії відбуваються в Старобільську.
Так, окупаційна “адміністрація” хоче заселити представників російсько-окупаційних військ. У ЦНС зауважили, що подібні дії росіяни проводили під час першої фази війни у 2014 році.
Тоді в будинки та квартири місцевих жителів, які були змушені покинути своє житло, ворог використовував, як вогневі точки, так і для проживання.
У спротиві нагадали, що раніше окупаційна адміністрація Луганщини перепрофільовувала медичні заклади на військові шпиталі. Все більше лікарень закриті для цивільних й обслуговують лише російських солдатів.
“Аби надавати безпечні послуги російським солдатам окупанти звозять до ТОТ медичні бригади з РФ”, — додали у ЦНС.
- На тимчасово окупованих територіях півдня України російські загарбники посилили репресії проти цивільних мешканців, які відмовляються отримувати російські паспорти.
- Російські окупанти почали організовувати мережу так званих “волонтерських рухів” на тимчасово захоплених територіях України.
- За даними Центру національного спротиву, на тимчасово окупованій частині Запорізької області російські армійці продовжують здійснювати так звані “фільтраційні заходи” щодо місцевих мешканців.