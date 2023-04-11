На окупованих територіях Луганщини росіяни проводять перепис покинутого житла, аби розселити військових армії РФ. За даними Центру національного спротиву, такі дії з боку ворога вже спостерігалися у 2014 році.

Про це повідомляє пресслужба ЦНС.

“На тимчасово окупованих територіях Луганської області представники окупаційної адміністрації РФ проводять перепис наявного житлового фонду для виявлення житлових приміщень, покинутих місцевими жителями під час повномасштабного вторгнення”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що зокрема такі дії відбуваються в Старобільську.

Так, окупаційна “адміністрація” хоче заселити представників російсько-окупаційних військ. У ЦНС зауважили, що подібні дії росіяни проводили під час першої фази війни у 2014 році.

Тоді в будинки та квартири місцевих жителів, які були змушені покинути своє житло, ворог використовував, як вогневі точки, так і для проживання.

У спротиві нагадали, що раніше окупаційна адміністрація Луганщини перепрофільовувала медичні заклади на військові шпиталі. Все більше лікарень закриті для цивільних й обслуговують лише російських солдатів.

“Аби надавати безпечні послуги російським солдатам окупанти звозять до ТОТ медичні бригади з РФ”, — додали у ЦНС.