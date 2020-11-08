Про вихід альбому вона, зокрема, повідомила в своєму Twitter.

До нього увійшли 12 композицій. Крім того, Міноуг представила розширену версію альбому, в якій є ще чотири треки: “Till You Love Somebody”, “Fine Wine”, “Hey Lonely” і “Spotlight”.

Запис альбому відбувся під час карантину через епідемію коронавірусу. Для цього співачка скористалася своєю домашньою студією в Лондоні, а продюсери прослуховували записи в віддаленому режимі.

На новий альбом вплинули тренди диско-музики 1970-х, 1980-х і 1990-х років, а також сучасної клубної музики.

“Disco нарешті вийшов! Дякую за вашу підтримку і любов до музики. Я рада можливості поділитися цим з вами. Обов’язково надсилайте мені свої відео з реакціями і танцювальними рухами!!!” – написала співачка у своїх соцмережах.